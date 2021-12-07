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تعليم

مهنة إنسانية.. تمريض سوهاج تحتفل بتخريج دفعتها الحادية عشر

صدى البلد

صرح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، بأن كلية التمريض نظمت احتفالية عيد الخريجين لتخريج الدفعة الحادية عشر، وذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

 

كما شارك بالاحتفالية ، الدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة أمينة محمد ثابت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والهيكل الإدارى، وأولياء أمور الطلاب والخريجين، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم.

 

وفي كلمته هنأ الدكتور حسان النعماني، خريجى الكلية، على كل ما بذلوه من جهد وعمل طوال سنوات الدراسة، كما قدم تحيته لأولياء أمور الخريجين مع كل الشكر والعرفان لتحملهم مشاق وضغوطات الرحلة التعليمية لأبناءهم بكل مراحلهم الدراسية.

 

وطالب الخريجين بالتحلي بآداب وأخلاقيات المهنة، فهم يحملون فوق أعناقهم أمانة غالية ورسالة تقتضى بإرساء قواعد الرحمة والإنسانية للمرضى فى أصعب حالاتهم الصحية.

 

كما رحب الدكتور عبد الناصر يس، بالخريجين وأولياء الأمور، موجهاً شكره لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التمريض ودورهم في دعم الطلاب والعملية التعليمية، مؤكداً أن إدارة الجامعة تحرص على توفير كافة الامكانيات والاحتياجات التي من شأنها تنمية مهارات طلاب الكلية وزيادة خبراتهم التمريضية علمياً وعملياََ.

 

وقالت الدكتورة يسرية السيد، إن الكلية تحتفل بتخريج دفعتها رقم (١١)، التي يبلغ عددها ٢٦١ طالب وطالبة، مشيرةً إلى الدور الذى يلعبه التمريض فى تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى.

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تابعت: فالتمريض مهنة إنسانية في المقام الأول تعمل على تقديم الخدمات العلاجية للمجتمع للحفاظ على صحة الفرد وبقائه سليماً، وفي نهاية كلمتها هنأت الخريجين باحتفالهم بهذا اليوم السعيد متمنية لهم حياة موفقة ومليئة بالنجاح والتقدم.

 

وخلال كلمتها وجهت الدكتورة أمينة محمد ثابت، عدد من النصائح للطلاب الخريجين ومنها، ضرورة التحاقهم بالدورات التدريبية والعملية المتخصصة وغير المتخصصة فى مجال التمريض، من أجل رفع مستوى خبراتهم وأداءهم التمريضى وخبراتهم، وإثبات كفاءاتهم التنافسية فى سوق العمل المحلى والدولى.

 

جدير بالذكر أنه تم تكريم محمد أبو عميرة أمين الكلية، وعدد من الإداريين المتميزين بإدارة شئون الطلاب، كما تم تكريم الخريجين، وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية والموسيقية.

سوهاج التمريض الدراسات جامعه تخريج

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