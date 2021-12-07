في المنيا وأسيوط وسوهاج.. تفاصيل حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل".. فيديو

قالت الدكتورة آمال زكي مستشار وزير التضامن لبرنامج وعي للتنمية المجتمعية، إن حملة بالوعى مصر تتغير للأفضل بدأت في عدة محافظات منها المنيا وأسيوط وسوهاج، وذلك لتقديم خدمة إلى جانب التوعية.

وأضافت "زكى" خلال لقائها برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة " DMC أن أهم القضايا التى تهتم بها الحملة هى الزيادة السكانية وتقديم خدمة لتنظيم الأسرة وصحة الإنجابية للأم لمتابعة الحمل والكشف على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 سنوات.

وأوضحت أن التمكين الاقتصادي ضمن أولويات الحملة للخروج بالأسر بعيدا عن دائرة الفقر و الذى يقدم من خلاله قروض بدون فوائد لمن يريد عمل مشروع وشراء ما يلزم المراة للمشروع ويمكن تسديد المبلغ على فترات بقسط مريح.

و أكدت أن اهتمام الحملة بالمراة المصرية لها مردود ايجابى على ما تشهده الدولة من زيادة سكانية.