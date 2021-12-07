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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يسلم عددا من الأجهزة التعويضية للمستحقين بقرى "حياة كريمة"

تسليم أجهزة تعويضة
تسليم أجهزة تعويضة

سلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، عددا من الأجهزة التعويضية للمستحقين من الأكثر احتياجا، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز ملوي، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي القطري ، بمسرح ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك بحضور، هدى على مديرة الجودة بمؤسسة مصر الخير، وعلى عبد المحسن، مدير منطقة شمال الصعيد للبنك الأهلي القطري (QNB)، ومحمد رضا، مدير فرع البنك بالمنيا.

 

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قال المحافظ، إن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تولى اهتماماً كبيراً بأبناء الوطن من ذوي الهمم، حيث احتفلنا منذ أيام قليلة باليوم العالمي لذوي الإعاقة، والذي خصصته الأمم المتحدة في الثالث من ديسمبر من كل عام، كما جاء دستور عام 2014، ليكفل لهم حقوقاً غير مسبوقة، وتمثيلهم في البرلمان تمثيلاً مشرفاً، وكذلك إعلان عام 2018 عاماً لذوي الإعاقة، وإقرار قانون خاص بهم وهو القانون رقم 18 لسنة 2018، وأكد المحافظ ، أن المجتمع يعتز بأبنائه، كشركاء في بناء ونهضة الوطن، بما يملكونه من ابداعات وما يحققونه من إنجازات في شتي المجالات.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وتقديره للسيد رئيس الجمهورية لحرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين من خلال إنشاء وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية والتي ضمنت حياة كريمة للمواطنين، كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسات المجتمع المدني وبخاصة مؤسسة مصر الخير لتعزيز المشاركة المجتمعية، وتعاونها الحقيقي بهدف رفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة والأولى بالرعاية في كافة ربوع مصر.

من جانبها ، أوضحت هدى على، مديرة إدارة الجودة بمؤسسة مصر الخير، أن الأجهزة التعويضية التي تم توزيعها على المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة بقرية السواهجة، بمركز ملوي، شملت أطراف صناعية وسماعات اذن لضعاف السمع وكراسي متحركة كهربائية وعادية لأبناء الأسر الأولي بالرعاية، والتي تحرص مؤسسة مصر الخير علي دعمهم ورعايتهم وتقديم خدمات صحية متميزة لهم من خلال التعاون مع الشركاء .

مؤسسة مصر الخير حياة كريمة محافظ المنيا المبادرة الرئاسية الأجهزة التعويضية الرعاية الاجتماعية اليوم العالمي

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