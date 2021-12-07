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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إهداء.. الحكومة الأمريكية ترسل عيادات طبية متنقلة إلى مصر لمجابهة كورونا |فيديو

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة ترسل لمصر عيادات طبية متنقلة

عرضت قناة" TEN" تقريرا مصورا عن استقبال مصر عدد من العيادات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس كورونا كأهداء من الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأوضحت القناة أن فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين القاهرة وواشنطن واهتمام الولايات المتحدة الامريكية بدعم الدول الصديقة لمجابهة جائحة كورونا قامت الولايات المتحدة بإهداء مصر عدد من الوحدات الطبية المتنقلة الخاصة بفيروس كورونا ممثلة فى معامل تحاليل واختبارات كورونا و مستلزماتهم و المقدمة من الحكومة الامريكية لصالح تعزيز إجراءات مجابهة الفيروس.

 

والقى مدير ادارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال مراسم الاستقبال كلمة أكد خلالها الحرص المستمر على دعم علاقات التعاون بين مصر والولايات المتحدة، مقدما الشكر على ذلك الإهداء الذي يعبر عن مدى تضامن الجانب الامريكى مع مصر .

 

من جانبه أعرب السفير الامريكى بالقاهرة عن تقديره الكامل للدور الذى تقوم به الدولة المصرية لمجابهة كورونا وأن هذه المبادرات تهدف لدعم سبل علاقات التعاون والشراكة بين الدول الصديقة.

 

ومن المقرر ان تنضم العيادتان فى تبعياتهما الى ادارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة و سوف يتم استخدامهما لصالح دعم إجراءات مجابهة كورونا و التى تقوم به الحكومة المصرية فى مصر للحد من انتشار الفيروس .

 

جدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية كانت قد ارسلت شحنات من المساعدات الطبية تتضمن ادوية ومستلزمات طبية لمواجهة جائحة كورونا الى الولايات المتحدة الامريكية وذلك فى إطار التعاون الطبى بين الجانبين .

 

يأتي ذلك تأكيدا على التنسيق بين الحكومة المصرية والولايات المتحدة الأمريكية مما يعكس عمق وترابط العلاقات بين البلدين و لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بشأن مواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

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