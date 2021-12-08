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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة في مهمة "حياة أو موت" أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال الليلة

برشلونة ضد بايرن
برشلونة ضد بايرن ميونخ

يحل برشلونة الإسباني ضيفا على نظيره بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء في تمام العاشرة مساءً، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا، والتي ستحسم موقف البارسا من التأهل لدور ثمن نهائي البطولة.

ويدخل بايرن ميونخ المتصدر برصيد 15 نقطة المباراة ضامنا تأهله، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ويتواجد بنفيكا الي يملك من الرصيد 5 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، فيما يتذيل ينامو كييف  جدول الترتيب بنقطة وحيدة.

وكانت مواجهة الذهاب في إسبانيا على ملعب “كامب نو"، معقل برشلونة، قد انتهت بفوز بايرن ميونخ بنتيجة 3-0، عن طريق مولر الذي سجل هدفا، وليفاندوفسكي هدفين.

ويحتاج برشلونة، الذي خسر مواجهته الأخيرة في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس، للفوز بهذا اللقاء أو انتظار عدم فوز بنفيكا على دينامو كييف، إذ مازالت فرص الفريق البرتغالي في التأهل سانحة، لكن هذا يتوقف على تعثر البرسا في ملعب "أليانز أرينا".

قائمة برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ

"تير شتيجن - دست - بيكيه - أراوخو - بوسكيتس - بويج - ديمبلي - ديباي - ديمير - نيتو - كوتينيو - لينجليت - لوك دي يونج - ألبا - دي يونج - مينجويزا - أومتيتي - جارسيا - بينا - نيكو - جافي - بالدي - أخوماش".

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