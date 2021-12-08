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اقتصاد

انخفاض ملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة والدواجن والبيض خلال الشهر الماضي

المهندس إبراهيم
المهندس إبراهيم محمود العربي

أعلن المهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن نتائج تقرير لجنة متابعة الأسواق التابع للاتحاد العام للغرف التجارية،  لرصد حركة أسعار و توافر السلع خلال شهر نوفمبر الماضي.

 

وأوضح العربي ، أن الأسواق قد شهدت خلال الشهر الماضي انخفاضا كبيرا في أسعار الخضر والفاكهة الطازجة والدواجن وبيض المائدة، بينما شهدت ارتفاعا طفيفا في أسعار اللحوم البلدية في كافة أسواق محافظات مصر ، مقارنة بالشهر السابق ، حيث انخفضت أسعار الخضر بنسب تتراوح بين 20 الي 50 % علي مختلف الأنواع، بينما انخفضت أسعار الفاكهة بنسب تراوحت بين 17 الي 35 % ، كما انخفضت أسعار الدواجن البيضاء بنسب تراوحت بين 15 و 20% ، كما استمرت أسعار البيض الأبيض في الانخفاض لتسجل 10% انخفاضا جديدا خلال الشهر الماضي، مقارنة بأكتوبر السابق كما انخفضت أسعار الأسماك الطازجة بنسبة تراوحت بين 7 الي 12 % .

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بينما شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا طفيفا تراوح بين 7 الى 10 % حسب النوع والمحافظة، كما تم رصد ارتفاعا في سعر البيض البلدي الأحمر بحوالي 5%، وكذلك أسعار الدقيق وبعض المخبوزات والمسلي الطبيعي بنسب طفيفة قدرت بمتوسط 5% عن الشهر السابق، ومنتجات الألبان بنسب تراوحت بين 5 و 17% .


بينما استقرت أسعار السكر وزيت الطعام علي نفس أسعار الشهر السابق، كما استقرت أسعار اللحوم المجمدة والبقوليات والمنتجات الجلدية والأحذية والملابس والمنسوجات والمنظفات وقطع غيار السيارات والأدوات المكتبية والأدوات المنزلية والحدايد والبويات .


وأشار العربي، الي أن لجان المتابعة باتحاد الغرف التجارية ترصد حركة التغيرات التي تشهدها الأسواق ، من حيث حجم و توزيع وسعر كافة السلع وتقوم بتحليل تلك البيانات ومقارنتها  بالمتغيرات العالمية لوضع تصورات مستقبلية لحركة الأسواق و المتغيرات السعرية التي قد تؤثر علي الأسواق المحلية , كما تراقب المتغيرات التي تشهدها كافة المحافظات علي مستوي الجمهورية و ما تعده الغرف التجارية بالمحافظات و تقارير الجهات الحكومية و الاحصائية التي تراقب متغيرات الأسعار في كافة الأسواق .


وجاءت أبرز المتغيرات التي تضمنها التقرير الشهري الذي تلقاه العربي والذي يصدر بالتعاون مع الغرف التجارية بكافة المحافظات لرصد كافة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة الداخلية في مجموعة الخضر انخفاض سعر الطماطم بحوالي 50% ,وحوالي 25% في سعر الثوم ,40% في سعر الجزر ,33% في سعر البامية ,20% في أسعار البطاطس و الكوسة  , وفي مجموعة الفاكهة انخفضت أسعار الموز والتفاح بحوالي 30% والجوافة في حدود 35% والبرتقال في حدود 20% , وارتفع سعر اللحوم الكندوز البلدي بحوالي 5% بينما ارتفع سعر اللحم الجملي بحوالي 7% مقارنة بالشهر السابق .

الاتحاد العام للغرف التجارية الجهات الحكومية البطاطس اسعار اللحوم الملابس الاسواق

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