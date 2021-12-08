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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد ليبي برئاسة وزير الصناعة يزور الروبيكي ويبحث نقل الخبرة المصرية في صناعة الجلود

صدى البلد

استقبلت مدينة الجلود بالروبيكى وفداً من دولة ليبيا الشقيقة برئاسة أحمد أبو هيسه وزير الصناعة والمعادن والذى قام بجولة داخل المدينة استطلع خلالها الامكانات التصنيعية المتوافرة بعدد من وحدات المدابغ وكذا الإنشاءات الخاصة بباقى مراحل المشروع .

 أوضح المهندس محمود محرز رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القاهرة أن هذه الزيارة تأتى فى إطار جلسة المباحثات التى أجرتها نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع نظيرها الليبي منذ يومين ، والتى تم خلالها التباحث حول إمكانية تعزيز التعاون المشترك فى مجال دباغة وصناعة الجلود خاصة فى ضوء الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها مصر فى هذا المجال .

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وأشار إلى أن الوفد الليبى قام بزيارة ميدانية لعدد من المدابغ وكذا منطقة المائة مصنع والتى ستضم وحدات لتصنيع المنتجات تامة الصنع ،لافتاً فى هذا الإطار إلى حرص الدولة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة على إقامة مدينة متكاملة للجلود بدءاً من مراحل الدباغة وصولاً إلى المنتج النهائى وهو الأمر الذى يعزز من تنافسية المنتج المصرى فى السوقين المحلى والعالمى .

ولفت محرز إلى أنه تم عرض الإمكانات المتاحة بالمدينة سواء المرحلة الأولى والتى تشمل وحدات الدباغة وكذا مصانع الغراء ومحطات الصرف والمعالجة والإنشاءات الخاصة بالمرحلتين الثانية والثالثة ، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع فى مراحله الثلاث تصل إلى حوالى 7.2 مليار جنيه منها 2.5 مليار جنيه للمرحلة الأولى و 1.8 مليار جنيه لمحطات المشروع والمرحلة الثانية و 2.9 مليار جنيه للمرحلة الثالثة .

وفى نهاية الزيارة أشاد أحمد أبو هيسه وزير الصناعة والمعادن بجهود الدولة المصرية لإنشاء هذا الصرح الصناعى الكبير والذى يجعل من مصر مركزاً رئيسياً لصناعة الجلود ، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى هذا المجال والاستفادة من الخبرة المصرية الكبيرة للنهوض بصناعة الجلود بدولة ليبيا.

وزارة التجارة والصناعة الروبيكي ليبيا وزير الصناعه صناعة الجلود

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