عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين تروج لمسلسل ستات بيت المعادي قبل عرضه بساعات

أوعوا يفوتكوا.. ميرهان حسين تروج لمسلسل ستات بيت المعادي قبل عرضه بساعات

صدى البلد

روجت الفنانة ميرهان حسين ، للمسلسل الجديد "ستات بيت المعادي"، ونشرت فيديو من كواليس التصوير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

 

وكتبت حسين ، لجمهورها من خلال الفيديو: "بكرة أوعوا يفوتكوا أحلى مسلسل#ستات_بيت_المعادي على منصة شاهدانا قولتلكوا أهو وقد اعذر من انذر ".
 

ومسلسل ستات بيت المعادي هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي بعنوان Why Women Kill، من ستوديو CBS وهو مكوّن من 12 حلقة، ويتصدر بطولة المسلسل النجوم كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز , ميرهان حسن، أحمد وفيق، إنجي كيوان، شريف حافظ، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت، ومن إخراج محمد سلامة.

 

بيت المعادي  كان من المقرر أن يحمل أسم الستات بتعرف تقتل، وتم تغيره إلى بيت المعادى ، وتبلغ عدد حلقاته 8 حلقة فقط.

 

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن النسخة الاصلية من المسلسل : 
 

1-  تم عرض مسلسل why women kill  لأول مرة في 15 أغسطس 2019.

2-  تكون  موسمه الأول من 10 حلقات، وقبل فترة وجيزة من انتهاء الموسم الأول ، تم تجديد المسلسل لموسم ثانٍ.

3- النسخة الأمريكية تدور أحداثها 4  نساء عش جميع أنواع عقود مرتبطات في نفس القصر .

4-حصلت السلسلة على تصنيف موافقة بنسبة 67 ٪.

اخبار ميرهان حسين الفنانة ميرهان حسين اعمال ميرهان حسين ميرهان حسين ستات بيت المعادي

ترشيحاتنا

رئيس أباتشى: مصر أصبحت أهم مناطق عمل الشركة على مستوى العالم

يرد على الشائعات.. رسائل مهمة من طارق شوقي لطلاب الثانوية العامة

مصر للطيران: انتظام رحلات الشركة بجميع المطارات المصرية دون تأثر بالطقس السيئ

عن كأس السوبر.. الأهلي يحمل الجهاز الطبي للمنتخب مسئولية غياب أيمن أشرف

هدية «النقل».. طرق تخدم السياحة بتكلفة 50 مليار جنيه وضوابط تجذب أكبر يخوت العالم

نتطلع إلى مزيد من التعاون.. وزير خارجية جنوب السودان يوجه الشكر للرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة ترابية تضرب محافظات الجمهورية بقوة ..تحذير عاجل لأهالي القاهرة والجيزة

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

ميدو يطالب الخطيب بشطب هذا الشخص من الأهلي لتصرفه المشين

هي طلبت معايا كدة.. الاعترافات الكاملة للمتهم في واقعة ساطور الإسماعيلية

بيان عاجل من مصر للطيران بشأن المسافرين إلى أمريكا

عاصفة تقترب .. الأرصاد الجوية تحذر من طقس اليوم

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

الاتحاد الجزائري يقدم احتجاجا للجنة المنظمة لكأس العرب عقب التعادل أمام المنتخب أمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايز أبوس الست دي.. من هي فتاة أحلام سمير صبري التي قبلها أنور وجدي

طريقة تسوية البرجر الجاهز والبيتي باحترافية

فوز بفارق الانذارات وحسن السير والسلوك.. لماذا تصدرت مصر مجموعة كأس العرب؟

صاحب مشهد السحل.. لماذا رفض يوسف شاهين كتابة اسم كرم مطاوع على فيلم الأرض؟

فيديو

عواصف وأمطار.. الأرصاد تحذر من استمرار الطقس السيئ

زي ما الرئيس وعدها.. فرحة بسملة بعد تحقيق أمنيتها وركوب الطائرة

هربت لأسباب خاصة.. تحقيقات النيابة العامة تكشف حقيقة اختطاف فتاة سمالوط "فيديو"

ارتفاع الأمواج 5 أمتار.. رياح بسرعة70 كم في الساعة تضرب الإسكندرية.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ