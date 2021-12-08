أوعوا يفوتكوا.. ميرهان حسين تروج لمسلسل ستات بيت المعادي قبل عرضه بساعات

ميرهان حسين تروج لمسلسل ستات بيت المعادي قبل عرضه بساعات

روجت الفنانة ميرهان حسين ، للمسلسل الجديد "ستات بيت المعادي"، ونشرت فيديو من كواليس التصوير عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت حسين ، لجمهورها من خلال الفيديو: "بكرة أوعوا يفوتكوا أحلى مسلسل#ستات_بيت_المعادي على منصة شاهدانا قولتلكوا أهو وقد اعذر من انذر ".



ومسلسل ستات بيت المعادي هو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي بعنوان Why Women Kill، من ستوديو CBS وهو مكوّن من 12 حلقة، ويتصدر بطولة المسلسل النجوم كندة علوش، إنجي المقدم، تارا عماد، صبري فواز , ميرهان حسن، أحمد وفيق، إنجي كيوان، شريف حافظ، المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت، ومن إخراج محمد سلامة.

بيت المعادي كان من المقرر أن يحمل أسم الستات بتعرف تقتل، وتم تغيره إلى بيت المعادى ، وتبلغ عدد حلقاته 8 حلقة فقط.

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن النسخة الاصلية من المسلسل :



1- تم عرض مسلسل why women kill لأول مرة في 15 أغسطس 2019.

2- تكون موسمه الأول من 10 حلقات، وقبل فترة وجيزة من انتهاء الموسم الأول ، تم تجديد المسلسل لموسم ثانٍ.

3- النسخة الأمريكية تدور أحداثها 4 نساء عش جميع أنواع عقود مرتبطات في نفس القصر .

4-حصلت السلسلة على تصنيف موافقة بنسبة 67 ٪.