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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تجاوزات أفراد شرطة في قسم قها بالقليوبية

صدى البلد

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن ادعاء صاحب الصفحة بوجود تجاوزات من قِبل بعض أفراد الشرطة بقسم شرطة قها وتمكنت من ضبط مروج الشائعة.


وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"  بشأن ادعاء صاحب الصفحة المشار إليها بوجود تجاوزات من قِبل بعض أفراد الشرطة بقسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية" ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية انتحال صفة - مقيم بدائرة مركز شرطة قها). 

وأضافت التحريات أن المذكور دائم التحريض والتشهير بمؤسسات الدولة.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (عدد 2 هاتف محمول " بفحصها تبين احتوائها على ما يؤكد نشاطه الإجرامى).

 

و بمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة ، وأنه قام بالتشهير بأفراد الشرطة بالقسم دون وجه حق والادعاء عليهم - على غير الحقيقة - لقيامهم بمداومة البحث عنه وملاحقته لضبطه فى الحكم الصادر ضده وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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