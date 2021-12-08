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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يجري مسحة كورونا وإلغاء اجتماع الزمالك

صدى البلد

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور  تأجيل اجتماعة الذي كان مقررا  أن يعقد اليوم الاربعاء 8 ديسمبر الي غدا الخميس ٩ ديسمبر  فى تمام الساعة الثانيه عشرة ظهرا  .


وجاء قرار تأجيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب الظروف التي استجدت لاصابة أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة الزمالك بفيروس كورونا واجراء مسحة للمستشار مرتضي منصور رئيس مجلس الادارة .

وأعلن أحمد مرتضي منصور إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي .

وغرد أحمد مرتضي  عبر تويتر : " تمت إصابتي بفيروس كورونا ارجو الدعاء لي واتمنى السلامه للجميع" .

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن انتخابات النادي ستقام بشكل رسمي ونهائي أيام ٢٠ و٢١ و٢٢ يناير المقبل، وأن هذا القرار لا رجعة فيه.

 

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