مرتضى منصور يجري مسحة كورونا وإلغاء اجتماع الزمالك

قرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور تأجيل اجتماعة الذي كان مقررا أن يعقد اليوم الاربعاء 8 ديسمبر الي غدا الخميس ٩ ديسمبر فى تمام الساعة الثانيه عشرة ظهرا .



وجاء قرار تأجيل اجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب الظروف التي استجدت لاصابة أحمد مرتضي عضو مجلس إدارة الزمالك بفيروس كورونا واجراء مسحة للمستشار مرتضي منصور رئيس مجلس الادارة .

وأعلن أحمد مرتضي منصور إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي .

وغرد أحمد مرتضي عبر تويتر : " تمت إصابتي بفيروس كورونا ارجو الدعاء لي واتمنى السلامه للجميع" .

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن انتخابات النادي ستقام بشكل رسمي ونهائي أيام ٢٠ و٢١ و٢٢ يناير المقبل، وأن هذا القرار لا رجعة فيه.