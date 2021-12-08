أحمد المرسي يكشف تحديات افتتاحية طريق الكباش| خاص

كشف المخرج ومدير التصوير أحمد المرسي عن التحديات التي واجهته في افتتاحيه طريق الكباش، وكيف استطاع أن يظهر تلك الصورة المبهرة للعالم كله.

وقال "المرسي" خلال حلوله ضيفا على موقع صدى البلد" ": كان لدينا تحد كبير خاصة بعد الطموحات العالية التي حققناها بموكب المومياوات.

وتابع": من أبرز الصعوبات التي واجهتنا كان ضيق الوقت، وكان على أعتاقنا مسئولية كبيرة لأننا نريد أن نقدم افتتاحا بإسم الوطن وتاريخه الكبير وإنجازاته، كما أننا نريد أن تظهر الأقصر كمدينة بمعابدها وتفاصيلها إلى العالم فكنا نعمل على قدم وساق حتى نخرج أفضل ما لدينا، والنتيجة كانت رائعة".

ندوة أحمد المرسى

احتفل المخرج ومدير التصوير أحمد المرسي بنجاح احتفالية طريق الكباش بموقع صدى البلد، وكشف لنا كواليس التحضر لتلك الاحتفالية الكبيرة والمبهرة، كما تحدث أيضا عن موكب المومياوات الملكية، وكيف حضروا له.

كما حكى لنا "المرسي" عن تفاصيل أعماله الجديدة، والصعوبات التي واجهته في التحضير لفيلم "كيرة والجن"، بالإضافة الي بداياته كمدير تصوير.

أحمد المرسي فاز بـجائزة أفضل تصوير ضمن النسخة الخامسة جوائز السينما العربية ACA، وهي المرة الثانية على التوالي التي يفوز فيها بهذه الجائزة بعد فوزه بها عن فيلم تراب الماس التي تم الإعلان عنها في 2019.

أحمد المرسي عضو الجمعية الأسترالية للمصورين (ASC) والجمعية الكندية للمصورين (CSC).

نال خلال مسيرته المهنية، 20 جائزة سينمائية عن أعماله، من ضمنها أفلام رسائل البحر (2010)، الحفلة (2013)، الفيل الأزرق (2014)، الأصليين (2017)، تراب الماس (2018)، والفيل الأزرق 2 الذي حصد أكثر من 102 مليون جنيه مصري في شباك التذاكر المصري محققاً أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.

شارك في فيلم العارف: عودة يونس للمخرج أحمد علاء الديب وبطولة أحمد عز، كما يعمل حاليا بفيلم كيرة والجن للمخرج مروان حامد في فيلمهما الخامس سوياً.

شارك أحمد المرسي كمدير تصوير بمسرحية كوكو شانيل مع الفنانة شريهان، وقال وقتها في تصريحات لـ صدى البلد: "شريهان فنانة لديها إصرار على النجاح كبير، وكانت تتعامل باحترام شديد مع كل المتواجدين في اللوكيشن، وأبهرتنا خلال العرض بالحركات التي قدمتها، فقد كان هناك حركات اعتقدنا انها ستكون صعبة عليها ولكن كانت تفعلها بسهولة".