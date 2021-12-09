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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الناس موتوني كتير وطلقوني كتير

بين الألم والوجع| ياسمين عبد العزيز تتحدث عن فترة مرضها الصعبة والشائعات

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز ضيفة في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة «سي بي سي»، لتتحدث لأول مرة عن فترة مرضها الصعبة التي مرت بها، بين الألم والوجع.

وقالت «ياسمين عبد العزيز » ، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي، إنها تفاجئت بالعديد من الشائعات خلال فترة مرضها منها، وفاتها و وطلاقها إجرائها لعملية التجميل، مضيفة : «الناس موتوني كتير وطلقوني كتير».

وتابعت «ياسمين عبد العزيز » : «كنت متعودة اعمل العملية دي وبكمل حياتي بشكل طبيعي ومحدش يعرف حاجة»، متابعة : «بعد الانتهاء من مسلسل اللي "مالوش كبير" قررت اعمل العملية الجراحية».

وأضافت : «لما سألت الدكتور قالي العملية هتتعمل في 3 ساعات، ودخلت اعمل العملية ومحدش كان يعرف، ولما طلعت من العمليات شعرت بآلام رهيبة، وكنت بصوت وشعرت  بآلام لم اشعر بها من قبل».

كنت أشعر بآلام رهيبة

وأكملت «ياسمين عبد العزيز » : «بعد العملية كنت بقول لهم انا بموت وكنت أشعر بآلام رهيبة، وكنت احصل على مسكنات كثيرة لتقليل الألم، مضيفة : « لما بصيت على نفسي لقيت معدتي بره والأمعاء بره ولما سألت قالولي  أن ده بسبب العملية واني عندي تسمم في الدم».

وأردفت «ياسمين عبد العزيز » : «لما كنت خرجت من العناية المركزة  فضلت حوالي شهر في غرفة عادية بالمستشفى وعندي حالة صدمة وكنت غير قادرة على الضحك او البكاء ».
 

ياسمين عبد العزيز منى الشاذلى معكم الشائعات تسمم

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