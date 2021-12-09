شانجان UNIT موديل 2022 تخطف الأنظار في معرض جدة الدولي للسيارات

كشفت شركة شانجان الصينية عن سيارتها الجديدة UNIT موديل 2022 خلال فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات المقام حالياً في مدينة جدة السعودية على شاطئ البحر الأحمر تحت قبة حلبة سوبر دوم، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي السنوي المقام بالمملكة العربية السعودية.

يشهد المعرض حالياً حضور باقة مميزة من أفضل السيارات الجديدة والسيارات الكلاسيكية النادرة التي تصنفه كواحد من أكبر الأحداث الخاصة بالسيارات داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستمر فعالياته حتى يوم 10 ديسمبر من الشهر الجاري.

تم الكشف عن سيارة شانجان UNIT موديل 2022 للمرة الأولي كنموذج اختباري في معرض شنجهاي الدولي للسيارات في الصين خلال عام 2017، وشهد جناح السيارة في معرض جده الدولي للسيارات عدداً كبيراً من الزيارات بفضل تصميمها الخارجي العصري الفاخر الذي يجسد أقوى معاني الرفاهية المستقبلية، ومقدمتها الأنيقة المزودة بشباك كبيرة مزينة بمصابيح LED.

جاءت سيارة شانجان UNIT موديل 2022 من الداخل بمقصورة أمامية واسعة ومريحة تشمل مقاعد منجدة من الجلد الطبيعي حيث يمكن تعديل مقاعدها كهربائياً، بالإضافة لباقة مميزة من وسائل الترفيه الحديثة، مثل بلوتوث ونظام ملاحي حديث وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

المواصفات الميكانيكية لسيارة سيارة شانجان UNIT موديل 2022

تعتمد سيارة شانجان UNIT موديل 2022 على محرك لرباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 177 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 290 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات ونظام جر أمامي للعجلات.

ولم تكشف علامة السيارات الصينية عن أسعار سيارة شانجان UNIT موديل 2022 حتى الآن ولكن من المتوقع أن يكون السعر الرسمي خلال الشهور الأولى من عام 2021