ابعد عن الكادر بتاعي.. هنا الزاهد لـ أحمد حاتم عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد فيديو جديد لها عبر قصتها علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفديوهات "إنستجرام ".

وظهرت الفنانة من داخل لوكيشين التصوير برفقة الفنان "أحمد حاتم "، وهي تقول "أبعد عن الكادر بتاعي ".مما أثار إعجاب متابعيهم.

وكان قد كشف مصدر عن توقيع الفنان أحمد حاتم لينضم رسميا إلى مسلسل الشقة 6.

مسلسل الشقة 6 بطولة الفنانة روبي، الفنان شريف سلامة ، الفنان محمود البزاوي ، الفنان الكبير صلاح عبدالله ، الفنانة السعودية هيا فياض ، الفنان حمزة العيلي ، الفنانة الشابة ملك قورة المسلسل من إنتاج شركة "B-Production".

العمل من تأليف ورشة عمل شركة ( Different Art) وإخراج محمود كامل الذي قدم مؤخرا فيلم "الصندوق الأسود".

مسلسل " شقة 6" سيتم عرضه عبر إحدى المنصات الالكترونية بالاضافة لعدد من الفضائيات العربية والخليجية خلال شهر رمضان.

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