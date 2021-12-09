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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاعه عالمياً 1200 دولار.. زيادة أسعار العدس بنسبة 100% بالسوق المحلية

العدس
العدس

قال المهندس مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار العدس شهدت زيادات بنسبة 100% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث زاد سعر الطن المستورد من 600-700 دولار خلال الموسم الماضي، ليتراوح حاليا بين 1200-1280 دولاراً للطن، الأمر الذي انعكس على الأسعار المحلية من 12-13 جنيها لتتراوح حاليا بين 22-26 جنيها للكيلو.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـــ “ صدى البلد ” أن مصر تستورد العدس سواء البني الخام او الأحمر ” المجروش” بنسبة 97% من احتياجاتها نظرًا لأن زراعة العدس غير مجدية في ظل ضعف إنتاجية الفدان، موضحاً أن مصر تستورد عدساً من كندا وأستراليا وروسيا. 


وأوضح الوليلي أن ارتفاع أسعار العدس وأغلب أصناف البقوليات بنسبة تتخطى 50%، جاءت نتيجة العديد من العوامل ومنها الزيادة الكبيرة في نولون الشحن ”النقل البحري” وكذلك ارتفاع الأسعار في الدول الموردة مع تأثرها بالتغيرات المناخية والتي أثرت على انتاج المحاصيل الزراعية.

وفيما يتعلق بحجم انتاج العدس في مصر، ذكر الوليلي أنه أصبح في مصر نحو 8 مصانع كبيرة لإنتاج مجروش العدس ورغم ارتفاع طاقتها الإنتاجية لنحو 200-240 ألف طن سنوياً، إلا أن معظمها طاقات معطلة نظرا لأن حجم الاحتياج والاستهلاك المحلي لا يتعدى 120 ألف طن سنوياً.

 

المحاصيل الزراعية غرفة صناعة الحبوب التغيرات المناخية مصر تستورد النقل البحري صناعة الحبوب العدس

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