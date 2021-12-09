عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير المالية: إجراءات قانونية رادعة ضد المعتدين على مدير حسابات صحة القليوبية

صدى البلد

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد بعض العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية الذين خرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفى، وسلكوا سلوكًا يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة، واعتدوا بالضرب على مدير الحسابات بديوان عام المديرية؛ مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة، نُقل على إثرها إلى مستشفى بنها التعليمى لتلقى العلاج؛ وذلك اعتراضًا على تمسكه بتطبيق صحيح القانون، والقواعد المنظمة لصرف المكافآت المقررة بوحدة النفايات الطبية.

أوضح الوزير، فى اجتماعه مع طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فور حدوث هذه الواقعة المؤسفة، وقد تم التأكيد على أنه لا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدًا مع كل من تُسول له نفسه المساس بالمال العام؛ باعتباره حق الشعب، أو المساس بالموظف العام، أثناء أداء عمله، مشددًا على الاستمرار فى التعامل القانونى الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة.

أشار الوزير، إلى أن الدولة تُعَّول كثيرًا على الدور المحورى للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية فى حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، مؤكدًا أننا لن نسمح بالمساس بـ «حُماة المال العام»، أو منعهم من أداء واجباتهم الوطنية والوظيفية فى الحفاظ على مستحقات الدولة.

قال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الوزير حرص على إجراء اتصال هاتفى بمدير الحسابات بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، واطمأن على حالته الصحية، معربًا عن تقديره لدوره المشرف فى أداء الواجب الوظيفى وإنفاذ صحيح القانون.

وزير المالية مديرية الصحة المالية وزير التعليم الدكتور محمد معيط

ترشيحاتنا

ختام الامتحانات الشهرية .. تلاميذ رابعة ابتدائي يمتحنون الرياضيات

قرار بتجديد انتداب المفتشين القضائيين للعمل بمكتب شئون أمن الدولة

قرار حكومي بتجديد انتداب قضاة للعمل أعضاء بمكتب شئون أمن الدولة

مدبولي يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية بمطار القاهرة

اتهام المليجي بالجاسوسية وقت الحرب .. نوستالجيا

لأول مرة منذ 21 عاما.. كارثة برشلونة التاريخية تتصدر أغلفة الصحف الإسبانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الأيام القادمة.. فيديو

قناة مصرية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والأردن

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

غلق غرفة إنعاش.. مرور مفاجئ من الرقابة الإدارية على مستشفيات بالشرقية |شاهد

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

سعر الدولار في جميع البنوك اليوم الخميس 9-12-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

الزير يروي عطش الناس في الشوارع.. وهذه رحلة تحوله للكولمن الفخار| نوستالجيا

أحمد عز والهضبة عمرو دياب فى حفل زفاف إبنة أشرف عبد العزيز

محمد رمضان يصل بغداد استعدادا لإحياء حفل الجمعة المقبل | صور

فيديو

فيديو جراف.. عاصفة من الطقس السيئ تضرب معظم محافظات مصر.. تفاصيل

أنا مش كده.. دوللي شاهين: ما بحبش السهر والفن ده شغلتي

فيديو جراف.. تحذير شديد من خلطة حقنة البرد

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ