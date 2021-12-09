وزير المالية: إجراءات قانونية رادعة ضد المعتدين على مدير حسابات صحة القليوبية

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة ضد بعض العاملين بوحدة النفايات الطبية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية الذين خرجوا على مقتضيات الواجب الوظيفى، وسلكوا سلوكًا يتنافى مع الاحترام الواجب للوظيفة، واعتدوا بالضرب على مدير الحسابات بديوان عام المديرية؛ مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة، نُقل على إثرها إلى مستشفى بنها التعليمى لتلقى العلاج؛ وذلك اعتراضًا على تمسكه بتطبيق صحيح القانون، والقواعد المنظمة لصرف المكافآت المقررة بوحدة النفايات الطبية.

أوضح الوزير، فى اجتماعه مع طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تواصل مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، فور حدوث هذه الواقعة المؤسفة، وقد تم التأكيد على أنه لا تستر على فساد ولا أحد فوق القانون أو المساءلة، ولا تهاون أبدًا مع كل من تُسول له نفسه المساس بالمال العام؛ باعتباره حق الشعب، أو المساس بالموظف العام، أثناء أداء عمله، مشددًا على الاستمرار فى التعامل القانونى الحاسم بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ضد أى محاولات للإضرار بحقوق الخزانة العامة.

أشار الوزير، إلى أن الدولة تُعَّول كثيرًا على الدور المحورى للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية فى حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات، والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، مؤكدًا أننا لن نسمح بالمساس بـ «حُماة المال العام»، أو منعهم من أداء واجباتهم الوطنية والوظيفية فى الحفاظ على مستحقات الدولة.

قال طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن الوزير حرص على إجراء اتصال هاتفى بمدير الحسابات بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، واطمأن على حالته الصحية، معربًا عن تقديره لدوره المشرف فى أداء الواجب الوظيفى وإنفاذ صحيح القانون.