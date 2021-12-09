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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة العالمية: تبرع الدول الغنية بلقاحات عمرها الافتراضي قصير يمثل مشكلة لـ"كوفاكس"

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية

قالت مسؤولة اللقاحات في منظمة الصحة العالمية كيت أوبراين، اليوم /الخميس/ إن الدول الغنية التي تتبرع بلقاحات (كوفيد- 19) ذات عمر افتراضي قصير نسبيا مثلت "مشكلة كبيرة" لبرنامج (كوفاكس) لتوزيع جرعات اللقاحات. 


وأشارت أوبراين إلى أن نسبة الجرعات المهدرة أقل في الدول التي تتلقى جرعات من خلال كوفاكس ، مقارنة بالعديد من الدول ذات الدخل المرتفع، بحسب صحيفة (ذا جارديان) البريطانية.


ووفقا للصحيفة، تأتي تعليقات أوبراين في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف من أن العديد من الدول الأفريقية على وجه الخصوص لا تملك القدرة على تحصين شعوبها قبل انتهاء صلاحية اللقاحات.


وذكرت تقارير في وقت سابق من الأسبوع الجاري أن تقديرات تشير إلى انتهاء صلاحية ما يصل إلى مليون جرعة لقاح في نيجيريا الشهر الماضي دون استخدامها، وهي واحدة من أكبر الخسائر للجرعات خلال الوباء.
وأضافت أوبراين أنه في مواجهة متحور /أوميكرون/، هناك خطر يتمثل في عودة الدول الغنية إلى تخزين إمدادات اللقاحات.

 

منظمة الصحة العالمية الدول الغنية التي تتبرع بلقاحات كوفيد- 19 كوفاكس

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