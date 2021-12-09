بنتلي Bentayga S الجديدة تصل معرض جدة تمهيداً لبيعها | شاهد

شهد معرض جدة الدولي للسيارات 2021 حضوراً مميزاً لمجموعة كبيرة من أبرز السيارات الحديثة والسيارات النادرة التي أبهرت الحضور، وكان من بينهم السيارة البريطانية الفارهة بنتلي Bentayga S موديل 2022، وانطلقت فعاليات المعرض في مدينة جدة السعودية على شاطئ البحر الأحمر تحت أكبر قبة في العالم "سوبر دوم" خلال الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار فعاليات موسم الرياض الترفيهي السنوي في المملكة العربية السعودية.

تنتمي سيارة بنتلي Bentayga S موديل 2022 الفارهة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "”SUV حيث تركز على قوة الأداء والتوازن بفضل محركها القوي الذي يصنفها كواحده من أسرع سيارات هذه الفئة على الإطلاق، كما تتوفر بمقصورة أمامية مريحة وتصميم خارجي المميز بالإضافة لقدرتها على تحدي المهمات الصعبة والطرق الوعرة.

المواصفات الميكانيكية لسيارة بنتلي Bentayga S موديل 2022

تعتمد سيارة بنتلي Bentayga S موديل 2022 علي محرك ثماني الأسطوانات “V8” مزود بشاحن تيربو مزدوج يولد قوة تصل الى 550 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يصل الى 770 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، ونظام دفع رباعي للعجلات، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في خلال 4.5 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى الى 290 كيلومتر/ساعة.

جاءت سيارة بنتلي Bentayga S موديل 2022 من الخارج بتصميم رياضي فاخر أكثر تميزاً عن باقي فئة سيارات Bentayga، ويتضح ذلك من خلال الجناح الخلفي الأكبر حجماً، والعجلات الرياضية العملاقة ذات قياس 22 بوصة مزودة بلمسات وزخارف يمكن طلبها اختياريا، ولمسات جانبية سوداء وشارات تحمل حرف S المميز للموديل الجديد، ونظام عادم رياضي جديد أفضل من الجيل السابق، بالإضافة لشبكة أمامية تحمل نمط سيارات بنتلي الشهيرة.

تأتي بنتلي Bentayga S موديل 2022 من الداخل بمقصورة واسعة ومريحة، تعتبر الخيار الأمثل لعشاق السفر والرحلات الطويلة، بالإضافة لاحتوائها على أحدث وسائل الترفيه، ووسائل أتصال حديثة مع الأجهزة اللوحية والهواتف.

سيبدأ بيع سيارة بنتلي Bentayga S موديل 2022 داخل الأسواق السعودية ومنطقة الخليج في الربع الأول من عام 2022.