بعد طرح أولى حلقاته .. 12 صورة من مسلسل " ستات بيت المعادى"

طرحت منصة شاهد vip اولى حلقات مسلسل “ ستات بيت المعادى ” ، حيث من المقرر عرض 3 حلقات أسبوعيا.

مسلسل بيت المعادي ، تدور أحداثه فى 3 أزمنة مختلفة ولكن جمعيهم سكان ذات المنزل التى تدور فيه الأحداث ، ويقوم ببطولته 4 فنانات هن كنده علوش وانتصار وإنجى المقدم وتارا عماد.

مسلسل بيت المعادي الذى تلعب بطولته ال 4فنانات هن : كنده علوش وإنجى المقدم وانتصار وتارا عماد ، مأخوذ عن عمل أجنى سبق وأن تم عرضه وحمل اسم why women kill ، وهو من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت .

بيت المعادي كان من المقرر أن يحمل أسم الستات بتعرف تقتل، وتم تغيره إلى ستات بيت المعادى ، وتبلغ عدد حلقاته 12 حلقة فقط .

وتدور أحداث مسلسل بيت المعادي فى إطار إجتماعى حول مجموعة من المساء يسكن فى نفس المنزل ويعرضن للخيانة مما يدفعهم جمعيعاً الى قتل أزواجهن .

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن النسخة الاصلية من المسلسل :



1- تم عرض مسلسل why women kill لأول مرة في 15 أغسطس 2019.

2- تكون موسمه الأول من 10 حلقات، وقبل فترة وجيزة من انتهاء الموسم الأول ، تم تجديد المسلسل لموسم ثانٍ.

3- النسخة الأمريكية تدور أحداثها اربعة نساء عش جميع أنواع عقود مرتبطات في نفس القصر .

4-حصلت السلسلة على تصنيف موافقة بنسبة 67 ٪.