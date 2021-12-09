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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد طرح أولى حلقاته .. 12 صورة من مسلسل " ستات بيت المعادى"

كندة علوش
كندة علوش

طرحت منصة شاهد vip  اولى حلقات مسلسل “ ستات بيت المعادى ” ، حيث من المقرر عرض 3 حلقات أسبوعيا. 

مسلسل بيت المعادي ، تدور أحداثه فى 3 أزمنة مختلفة ولكن جمعيهم سكان ذات المنزل التى تدور فيه الأحداث ، ويقوم ببطولته 4 فنانات هن كنده علوش وانتصار وإنجى المقدم وتارا عماد.

مسلسل بيت المعادي الذى تلعب بطولته ال 4فنانات هن : كنده علوش وإنجى المقدم وانتصار وتارا عماد ، مأخوذ عن عمل أجنى سبق وأن تم عرضه وحمل اسم why women kill ، وهو من إخراج محمد سلامة وسيناريو وحوار محمود عزت .

بيت المعادي  كان من المقرر أن يحمل أسم الستات بتعرف تقتل، وتم تغيره إلى ستات بيت المعادى ، وتبلغ عدد حلقاته 12 حلقة فقط .

وتدور أحداث مسلسل بيت المعادي فى إطار إجتماعى حول مجموعة من المساء يسكن فى نفس المنزل ويعرضن للخيانة مما يدفعهم جمعيعاً الى قتل أزواجهن .

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن النسخة الاصلية من المسلسل : 

1-  تم عرض مسلسل why women kill  لأول مرة في 15 أغسطس 2019.

 

2-  تكون  موسمه الأول من 10 حلقات، وقبل فترة وجيزة من انتهاء الموسم الأول ، تم تجديد المسلسل لموسم ثانٍ.

3- النسخة الأمريكية تدور أحداثها اربعة  نساء عش جميع أنواع عقود مرتبطات في نفس القصر .

 

4-حصلت السلسلة على تصنيف موافقة بنسبة 67 ٪.

بيت المعادي ستات بيت المعادي تارا عماد كندة علوش محمود عزت انجى المقدم انتصار مسلسل بيت المعادي why women kill مسلسل ستات بيت المعادي

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