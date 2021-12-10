أضرار اللحوم لمرضى السكري.. وبدائل مفيدة ومتنوعة

يجب على مرضى السكري تجنب اللحوم عالية الدهون واللحوم المصنعة.

وتحتوي اللحوم عالية الدسم على 8 جرام من الدهون و 100 سعر حراري لكل 1 أونصة. تشمل اللحوم التي يجب تجنبها ما يلي:

قطع اللحم البقري الأولية

مثل الضلوع البري ولحم المفروم والنقانق

فطائر من لحم الضأن المفروم

اللحوم المصنعة ، مثل النقانق والسلامي وفرانكفورتر والهوت دوج ولحم البقر المحفوظ ولحم لانشون



كم من اللحوم يجب أن يأكلها شخص ما في اليوم؟

تختلف كمية اللحوم التي يجب أن يتناولها الأشخاص كل يوم وفقًا لعوامل فردية ، مثل العمر وحجم الجسم ومستويات النشاط.

وفقًا للخبراء ، يجب أن يستهلك الشخص الذي يتناول 2000 سعر حراري يوميًا 50 جرامًا من البروتين وأقل من 10٪ من السعرات الحرارية من الدهون المشبعة.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء (FDA) ، يجب على الأشخاص اختيار مجموعة متنوعة من الأطعمة البروتينية واستبدال بعض اللحوم والدواجن بأسماك ومصادر نباتية.

أضرار اللحوم لمرضي السكري

وجدت علاقة بين استهلاك اللحوم ومرض السكري من النوع 2.

وأكدوا وجود مخاطر أعلى بين الأفراد الذين يستهلكون كميات أكبر من اللحوم ، خاصة اللحوم الحمراء والمعالجة.

وجد الباحثون أن هناك خطرًا أكبر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص الذين تناولوا اللحوم الحمراء وأولئك الذين تناولوا الدواجن التي تحتوي على نسبة أعلى من الحديد الهيم.

تشير هذه الدراسات إلى أهمية اتباع نظام غذائي صحي في إدارة مرض السكري.

بدائل اللحوم

يمكن لمرضى السكري استبدال بعض اللحوم في نظامهم الغذائي بالبدائل التالية:

سمكة

و جمعية السكري الأمريكية توصي بأن الناس تشمل الأسماك في غذائها على الأقل مرتين في الأسبوع. أنواع الأسماك التي يجب أن تشملها هي:

الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية ، مثل السلمون وتونة الباكور والماكريل والرنجة وتراوت قوس قزح والسردين

الأسماك الأخرى ، مثل سمك القد والهلبوت والحدوق والسمك المفلطح

المحار ، مثل السلطعون ، والكركند ، والجمبري ، والاسقلوب ، والمحار ، والمحار

وفق بعض البحثمصدر موثوق، قد تساعد الأسماك الزيتية التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الأطعمة النباتية

يمكن أن تكون البدائل النباتية للحوم خيارًا صحيًا لمرضى السكري.

أشارت مراجعة منهجية أجريت عام 2018 في المجلة الطبية البريطانية (BMJ) إلى أن الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا قد عانوا من التحسينات الصحية التالية:

انخفاض مستويات HbA1c

المزيد من فقدان الوزن

تحسين مستوى الكوليسترول

أقل اكتئاب

ألم أقل وأعراض اعتلال الأعصاب

تشمل بدائل البروتين النباتي ما يلي:

الفول والبقوليات والعدس

المكسرات والبذور

منتجات التوفو والصويا

السيتان المصنوع من جلوتين القمح

تساهم الحبوب الكاملة ، مثل القمح والأرز والشوفان ، أيضًا في تلبية متطلبات البروتين في نظام غذائي نباتي من خلال توفير مجموعة متنوعة من الأحماض الأمينية. يجب أن يشمل النظام الغذائي النباتي الصارم الحبوب الكاملة ومصادر البروتين والدهون الصحية ، مثل الأفوكادو وزيت الزيتون.