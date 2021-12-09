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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغبار يغطي العاصمة السعودية الرياض وتحذير شديد اللهجة من الأرصاد

الغبار يغطي الجو
الغبار يغطي الجو في الرياض

اجتاحت موجة غبار مساء اليوم (الخميس) العاصمة السعودية الرياض، ما أدى إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية بالطرق والشوارع.

وكان نظام الإنذار المبكر بالمركز الوطني للأرصاد، قد أصدر تنبيهًا اليوم لمنطقة الرياض، بأتربة مثارة يرافقها نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، مبينًا أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11:55 مساء.

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انخفاض في الحرارة على هذه المناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

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رياح مثيرة للأتربة وتوقع أمطار.. تعرف على طقس السعودية اليوم

وأوضح أن نطاق الحالة يشمل العاصمة الرياض، ومحافظات المجمعة، ثادق، شقراء، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، المزاحمية، حريملاء، حوطة بني تميم، رماح، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة

السعودية طقس السعودية تدني مستوي الرؤية الطرق السريعة العاصمة السعودية الرؤية الأفقية الإنذار المبكر

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