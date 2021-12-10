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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكومي يكشف بالأسماء 5 قوائم في انتخابات الزمالك.. فيديو

صدى البلد

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، الكواليس الأخيرة في انتخابات الزمالك، بعدما أعلن مرتضى منصور، الدعوة لها يوم 20 ديسمبر على أن يتم فتح الباب الترشح يوم 21 ديسمبر لمدة 7 أيام.

وقال خلال تقديمه برنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك خمسة قوائم ستخوض انتخابات الزمالك.

وأشار إيهاب الكومي أن القائمة الأولى تضم مرتضى منصور ومعه أحمد جلال إبراهيم نائبًا، وكلا من مدحت العدل وأحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح (أو شخص آخر بديل لأحمد عادل).

وأوضح أن القائمة الثانية يأتي على رأسها اللواء أحمد سليمان، حال عدم حسمه الترشح في انتخابات اتحاد الكرة، ومعه قائمة تضم فاروق جعفر وهشام يكن وأيمن يونس وبعض نجوم الكرة من أجل إيصال رسالة أن نجوم الكرة ضد مرتضى منصور.

وكشف إيهاب الكومي عن القائمة الثالثة والتي تضم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة الأسبق، على أن يكون هناك احتمالية بضم عمرو الجنايني وهاني بيرزي ومحمد الإتربي.

وأكد أن القائمة الرابعة تضم كلًا من حسين لبيب رئيس لجنة الزمالك السابقة واحتمالية أن يكون معه هاني العتال وهاني شكري وحسين السمري وحسام المندوه.

أما القائمة الخامسة المحتملة تضم هاني العتال رئيسا ومعه هاني شكري نائب رئيس، مشيرًا إلى أنه لم يتم حسم الاتفاق على باقي الأعضاء في حالة عدم اتفاق العتال التام مع حسين لبيب.

 

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