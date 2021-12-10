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رئيس التحرير
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تعليم

صيدلة عين شمس تناقش فوائد الزيوت العطرية بمعرضها الثامن على التوالي

صدى البلد

نظم قسم العقاقير بكلية الصيدلة جامعة عين شمس "معرض الزيوت العطرية" لسنته الثامنة على التوالي وذلك عن طريق نقل متزامن لفعاليات اليوم عبر مواقع Youtube و Facebook.

 

تحت رعاية أ.د. محمود المتيني  رئيس الجامعة ،و أ. د. عبد الفتاح سعود  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،و أ.د. أمانى أسامة كامل عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ،و أ.د. ريحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ،وتحت إشراف أ.د. أميمة الدهشان مؤسس معرض الزيوت العطرية ورئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة بالجامعة 

افتتح  المعرض بفقرة افتتاحية اشتملت على تلاوة القران الكريم والسلام الجمهوري ثم كلمات داعمة ومشجعة من كل من أ.د. أماني أسامة كامل عميدكلية الصيدلة بجامعة عين شمس ،أ.د. ريحاب عثمان؛ وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أ.د. عبد الناصر بدوي سنجاب؛ نائب رئيس جامعة عين شمس السابق ورئيس مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره، بحضور، أ.د. سمير عثمان أستاذ العقاقير وكيل كلية الصيدلة بجامعة ٦ أكتوبر ، أ.د. عبير السيد أستاذ العقاقير بجامعة القاهرة، أ.د. شهيرة عزت أستاذ العقاقير بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

وقد أكدت ا.د امان اسامة كامل عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس علي  أن المعرض السنوي للزيوت العطرية  هذا العام يتميز بنقله طلاب الفرقة الثالثة من نطاق الدراسة النظرية للتطبيق الفعلي لمختلف المهارات العلمية والعملية حيث يعمل الطلاب في مجموعات مما يزيد من خبرة العمل الجماعي ويُطلب منهم من خلال هذا التعاون عمل ملصقات ونشرات عن الزيوت العطرية المعالجة لأمراض مختارة وصناعة منتجات تسويقية علاجية ووقائية من خلال استخدام كل ما درسه الطلاب بالسنين السابقة وترجمته لمستحضرات طبيعية. بالاضافة الى عمل فيديو مدته من ١٠-١٥ دقيقة يحوي كل ما قدمته وأنتجته المجموعة الطلابية بشكل جذاب وممتع مما يزيد من حسهم الإبداعي وقدراتهم على عرض وتسويق أعمالهم والدعاية لها ويتنافس الطلاب من مختلف المجموعات كل عام لتقديم ما هو أفضل دوما والفوز على أقرانهم والحصول على جوائز مختلفة قيمة يقدمها قسم العقاقير سنويا للمجموعات الفائزة.


وأشارت أ.د. أميمة الدهشان رئيس قسم العقاقير بكلية الصيدلة بجامعة عين شمس  في كلمتها المعبرة عن امتنانها لكل العناصر التي ساهمت بنجاح العمل مؤكدة  على أهمية النشاط الطلابي في نتاج معلوماتي وخبراتي وصناعي مثمر .

جدير بالذكر قد ساهم في المعرض العديد من الطلاب من جامعات أخري بفعالية كبيرة ونشاط منقطع النظير وهم طلاب جامعة ٦ أكتوبر تحت إشراف أ.د. سمير عثمان، طلاب جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والاداب تحت إشراف أ.د. شهيرة عزت، طلاب جامعة القاهرة تحت إشراف أ.د. عبير السيد.

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