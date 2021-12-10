وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة

أدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة اليوم 10/12/2021م بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة .

حضر صلاة الجمعة، محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور عبد الله النجار، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، والشيخ خالد خضر مدير مديرية أوقاف القاهرة ، وقيادات الدعوة بمديرية أوقاف القاهرة.

كما ألقى خطبة الجمعة، الشيخ على الله الجمال إمام مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة بعنوان: "مواجهة الفساد مسئولية دينية ووطنية ومجتمعية".

الفساد طاقة سلبية تهدم المجتمعات

قال الشيخ علي الله الجمال ، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إن الفساد طاقات سلبية تهدم طاقات الأفراد والدول وتقف عقبة في سبيل بناء التنمية ولذلك جاءت الشرائع السماوية لمواجهة الفساد وتحذر منه بشتى أنواعه وصوره.

وأضاف خطيب مسجد السيدة نفيسة، في خطبة الجمعة عن "مواجهة الفساد"، أن سيدنا صالح حذر قومه من الفساد قائلا كما ورد في القرآن الكريم (فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين) وهذا سيدنا شعيب عليه السلام يقول لقومه (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ).



وتابع: ويقول الحق سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى مخاطبا أخاه هارون بقوله (اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ) فأمره بالإصلاح ثم نهاه عن اتباع سبيل المفسدين.

وأوضح، أن هناك قاعدة فقهية تقول "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" وهذا ما استخلصه العلماء من مقاصد الشرع الحنيف.