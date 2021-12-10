أبطال قوات الدفاع الجوي يروون كواليس فوز مصر بالمركز الثالث بعد الصين وروسيا

قال النقيب محمد محسن، ضابط رماية بالعمليات الخاصة بالقوات المسلحة، وأحد المشاركين فى مسابقة الصين الحربية، إن المسابقة الحربية الدولية 2021 تمت بمشاركة 42 دولة من الدول الصديقة والشقيقة، مشيرا إلى أن مصر شاركت بـ 4 فرق.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "مصر تستطيع" تقديم أحمد فايق والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" مصر حصدت المركز الثالث فى الترتيب العام والميدالية البرونزية فى مسابقة السماء الصافية ".

ونوه إلى أن الفرق الـ 4 حصلت على إشادات دولية بمدى الانضباط والاستعداد الجيد للفرق المصرية المشاركة فى المباريات الحربية.

ومن جانبه قال النقيب إبراهيم اسماعيل، :"واحنا في بطولة الدفاع الجوي هدفنا نقول مصر تقدر ترفع اسمها وسط الدول وده هدفنا الأساسي".

