إعادة محاكمة 6 متهمين بقضية أحداث عنف عابدين .. اليوم

تنظر الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمأمورية محاكم طرة، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث عنف عابدين.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين، والتي وقعت في ذكرى أحداث ثورة 25 يناير فى عام 2014 والتي نتج عنها مقتل "سيد وزة"، عضو حركة السادس من أبريل.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع فيه واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى أحداث 25 يناير التي شهدت اشتباكات مع الشرطة وتعطيل للطريق العام.