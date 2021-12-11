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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حفاظا علي حقوق العمال..

القوى العاملة تناقش آلية تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني مع السعودية

صدى البلد

عقدت وزارة القوى العاملة اجتماعا تنسيقيا مع فيصل العتيبي الملحق العمالي بسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة ، لبحث ومناقشة مستجدات منظومة الربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة.

حضر اللقاء أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية ، وإيهاب عبد العاطي مستشار الوزير القانوني ، حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات ، وخالد رضوان مستشار المعلومات لصندوق الطوارئ  ، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني ، عزت عمران رئيس الإدارة المركزية للتشغيل.

ومن جانبه أثنى العتيبي على العلاقات الثنائية بين البلدين ، معربا عن بالغ سعادته للتعاون مع وزارة القوى العاملة في العديد من الملفات .

وتناول الإجتماع مشروع الربط الإلكتروني ومناقشة آلية تنفيذه، فضلا عن أهمية هذا المشروع للمساهمة في القضاء على العقود الوهمية وحفظ الحقوق للعمال ، بالإضافة إلى حوكمة عملية استخدام العمال بالخارج.

واستعرض الاجتماع تجربة مصر في الربط الإلكتروني مع دولة ليبيا ، وتم الاتفاق على تبادل الوفود الفنية بين البلدين، فضلا عن تنظيم ووضع آلية لاتخاذ إجراءات الفحص المهني المطبق بالسعودية .

 

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وزارة القوى العاملة فيصل العتيبي الملحق العمالي سفارة المملكة منظومة الربط الإلكتروني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صندوق الطوارئ

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