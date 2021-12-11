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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بن شرقي وأزارو يقودان هجوم المغرب ..وبونجاح على دكة بدلاء الجزائر

صدى البلد

أعلن حسين عموته المدير الفني لمنتخب المغرب عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب الجزائر المقرر لها بعد قليل علي ملعب الثمامة في دور ربع النهائي ، ضمن منافسات كأس العرب 2021 .

وجاء تشكيل منتخب المغرب كلاتي :

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

خط الدفاع: بدر بنون – مروان سعدان - محمد الناهيري – محمد الشيبي

خط الوسط: يحيى جبران - عبد الإله حفيظي - وليد الكرتي

خط الهجوم: إسماعيل الحداد – وليد أزارو – أشرف بنشرقي

كما أعلن مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر عن تشكيل فريقه كالاتي :

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة – إلياس شتي - محمد الأمين توجاي – عبد القادر بدران

خط الوسط: حسام الدين مريزيق – سفيان بن دبكة – ياسين براهيمي

خط الهجوم: يوسف بلايلي – طيب مزياني – مروان زروقي


ويتواجد بغداد بونجاح مهاجم السد القطري على مقاعد بدلاء الخضر.

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