ضيوف مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية يتفاعل مع المقطوعة الموسيقية "زوربا"

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية عزف عدد من المقطوعات الموسيقية التي تعبر عن السينما الفرنكفونية والتي تفاعل معها الحضور وخاصة مقطوعة زوربا.



شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية حضور عدد كبير من النجوم والمبدعين والتي رصدتها عدسة صدى البلد في 30 صورة.

وتوافد عدد كبير من النجوم لحضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكفونية ولعل من أبرز هؤلاء النجوم باسم سمرة ودينا وهنا شيحة والمخرجة نيفين شلبي وياسمين رحمي والمخرج هاني لاشين ومدير التصوير محسن أحمد.

ينطلق اليوم من دار الأوبرا المصرية الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد السينمائي ياسر محب، والذى من المقرر أن تفتتح فعالياته بعرض فيلم “النهاردة يوم جميل” في عرض أول بالمهرجانات، وهو من بطولة هنا شيحة وباسم سمرة وأحمد وفيق ونجلاء بدر وانتصار ومحمود الليثي، وإخراج نيفين شلبي في أولى تجاربها الإخراجية الروائية الطويلة.

