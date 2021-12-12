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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ظهور مميز في معرض جدة.. كاديلاك بلاك وينج 2022 الأكثر فخامة |صور

ظهور مميز بمعرض جده
ظهور مميز بمعرض جده .. كاديلاك  بلاك وينج 2022 الاكثر فخامة

تمتلك شركة كاديلاك تاريخا عريقا في عالم تصنيع السيارات، حيث ظهرت داخل فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات بنسختها الجديدة كاديلاك CT4 – V بلاك وينج 2022، لتخطف الأنظار بتصميمها المميز والطلاء الخارجي المبهر.

وتعد السيارة كاديلاك CT4 – V بلاك وينج 2022 هي واحدة من ابرز السيارات التي تنتمي إلى فئة السيدان الفاخرة، حيث تقدم السيارة بأبعاد هيكلية تقدر بـ 4756 سم للطول الكلي، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2775 سم.

وتأتي السيارة بمنظومة عجلات متنوعة الاولى منخفضة الارتفاع صممت خصيصًا لفصل الصيف يبلغ قياسها 18 بوصة بجنوط من الالومنيوم، بالاضافة إلى جنوط ألمنيوم مقاس 19 بوصة بلمسة من TECH BRONZE، مع جنوط ألمنيوم يبلغ قياسها 18 بوصة بلمسات POLISHED/DARK ANDROID.

إلى جانب لوح من ألياف الكربون بالناحية الامامية مع دعامات ايضا بالجزء الخلفي من السيارة، ومصابيح امامية وخلفية بتقنية LED، وشبكات أمامية باللون الاسود، مع منظومة عادم مزدوجة، ومكابح بريمو عالية الاداء، مع سبويلر خلفي انيق وزعنفة القرش الخلفية التي تقف بالناحية الخلفية من السقف.

محرك السيارة كاديلاك CT4 – V بلاك وينج 2022

 

أما عن الاداء الفني لمحرك السيارة كاديلاك CT4 – V بلاك وينج 2022، فتستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات طراز V6، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 472 حصانا، و 603 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء من 10 سرعات.

 

ومن خلال هذه الامكانيات تستطيع السيارة كاديلاك CT4 – V بلاك وينج 2022 أن تتسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.1 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 304 كيلومتر في الساعة.

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