وفاة محمد عبد الحليم.. تعرف على قصة صورة شهيرة له جعلته يتصدر التريند

اعلن الفنان منير مكرم عن وفاة الفنان محمد عبد الحليم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وكتب مكرم: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».



وتصدر الراحل تريند مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي بعدما انتشرت على السوشيال ميديا صورة له التقت بجوار نفق الملك الصالح بمنطقة الروضة بالمنيل، وكتب احد عليها أنه يعاني من حالة صحية ومعيشية سيئة لتوقفه عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة

ورد الراحل محمد عبد الحليم في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" ظروفي كويسة طوال مشواري الفني".

وتابع :" كنت قاعد امبارح في منطقة الملك الصالح أسفل منزلي وهذه هي قعدتي المفضلة، وفنانين كثر جلسوا معي اسفل منزلي ومنهم الزعيم عادل إمام ".



وأكمل:" دفعتي من المعهد العالي للفنون المسرحية كانوا يجلسوا معي أسفل منزلي في الملك الصالح"، مضيفة:" فتاة طلبت مني التقاط صورة أثناء جلوسي أسفل منزلي وسألتني عن سبب اختفائي وقلت لها لم أغيب عن المشهد الفني وأشارك في أعمال فنية إلى الآن".

