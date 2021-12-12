عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة محمد عبد الحليم.. تعرف على قصة صورة شهيرة له جعلته يتصدر التريند

محمد عبد الحليم
محمد عبد الحليم

اعلن الفنان منير مكرم عن وفاة الفنان محمد عبد الحليم،  عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وكتب مكرم: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».


وتصدر الراحل تريند مواقع التواصل الاجتماعي العام الماضي بعدما انتشرت على السوشيال ميديا صورة له التقت  بجوار نفق الملك الصالح بمنطقة الروضة بالمنيل، وكتب احد عليها أنه يعاني من حالة صحية ومعيشية سيئة لتوقفه عن الأعمال الفنية منذ فترة طويلة

وفاة الفنان محمد عبد الحليم

المغرب| وفاة الفنان عزيز الفاضلي بفيروس كورونا

ورد الراحل محمد عبد الحليم في مداخلة هاتفية  في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  ظروفي كويسة  طوال مشواري الفني".

وتابع :" كنت قاعد امبارح  في منطقة الملك الصالح أسفل  منزلي وهذه هي قعدتي المفضلة، وفنانين كثر جلسوا معي اسفل منزلي ومنهم الزعيم عادل إمام ".

وأكمل:"  دفعتي من المعهد العالي للفنون المسرحية كانوا يجلسوا معي أسفل منزلي في الملك الصالح"، مضيفة:" فتاة طلبت مني التقاط صورة أثناء جلوسي أسفل منزلي  وسألتني عن سبب اختفائي  وقلت لها  لم أغيب  عن المشهد الفني  وأشارك في أعمال فنية إلى الآن".
 

الزعيم عادل امام الفنان منير مكرم الزعيم عادل فيروس كورونا مسرح

ترشيحاتنا

علاء نبيل : لا أتوقع استمرار ياسين وحسين فيصل مع منتخب مصر

أنتو الأمان .. شيرين لجمهورها: ربنا يجعلكم سند ليا ودواء| فيديو

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

لمنافسة مايكروسوفت.. سونى تستحوذ على شركة Valkyrie للخدمات الترفيهية

من فئة الكروس أوفر .. تويوتا تكشف النقاب عن رايز 2022 |صور

معجزات القرآن التي حيرت العالم .. خصائص ومميزات تفرد بها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل من هيئة الدواء بشأن استخدام أدوية علاج ارتفاع الكوليسترول

شيرين عبد الوهاب: الصلح مع حسام حبيب محتاج معجزة ويكاد يكون مستحيل | فيديو

موعد مباراة مصر وتونس في نصف نهائي كأس العرب

وقفت شبه عارية.. القصة الكاملة لـ سيدة البلكونة بالتجمع

وفاة الفنان محمد عبد الحليم

عشان مبقاش حلوة في عينيه.. شيرين تكشف السبب الرئيسي لحلق شعرها|فيديو

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

إلزام صاحب العمل بأجر شهرين للعامل عن كل سنة بالخدمة في هذه الحالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سنوات طويلة منذ صدوره.. ماذا قدم "حق الشعوب في تقرير مصيرها" للدول؟

ليلة الدمار والموت.. 30 إعصارا تسحق 6 ولايات أمريكية في 24 ساعة.. مشاهد لا تُصدق

في ذكرى ميلاده.. لماذا يصر أبناء المشير عامر على موته مسموما..ومراحل تدهور علاقته بالزعيم؟

عملت كل حاجة عشان أموت.. ماذا قالت شيرين عن معاناتها مع حسام حبيب؟

فيديو

هتولد في الشارع.. أمريكا تمنع أحمد حسن وزينب من العودة إلى مصر

السندريلا لم تنتحر.. صديق الراحلة سعاد حسنى يعلن مقتلها ويكشف تفاصيل جديدة

عاوزه راجل.. شيرين عبد الوهاب تكشف المستور بعد حلاقة شعرها.. فيديو

على الزيرو.. فنانات حلقن شعرهن وآخرهن شيرين عبد الوهاب.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ