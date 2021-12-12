ماجد الكدواني: ابني كان عامل دور دياب في مسلسل موضوع عائلي.. فيديو

قال الفنان ماجد الكدواني ، انه مهما يتحدث عن الفنان كريم عبد العزيز لن يخرج مشاعره تجاهه ، مؤكدا أن كريم عشرة عمري وصديق حقيقي له.

وأضاف الكدواني خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، أنه اتفزع إن الناس اتفاجئت من صداقة حقيقية بيني وبين كريم عبد العزيز قائلا " كريم مش صاحبي بس لا كريم تركيبة إنسانية نادرة ".

وأوضح الكدواني ، إنه من الممكن أن يتم عمل جزئ ثاني من مسلسل " موضوع عائلي " اذا طلب المشاهدين وفعلا بدوا يطلبوا قائلا "أنا خدام الناس" .

وتابع أن أبنائي اثنين الأولي عندي يوسف ٢٦ سنة وساندرا ٢٢ سنة لافتة إلي انه تزوج وهو عنده 26 سنة مشيرا إلي أن ابنه درس سينما في أمريكا وكان عامل دور دياب في مسلسل موضوع عائلي.