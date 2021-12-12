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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع مرعب.. شاهد لحظة هجوم أفعى ضخمة على صائد ثعابين|فيديو

أفعى
أفعى

انتشر مقطع فيديو مرعب على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة هجوم أفعى ملك الكوبرا على صائد ثعابين ومساعده.

 

في المقطع يظهر اثنان من صائدي الثعابين يحاولون التقاط أفعى ضخمة من نوع "ملك الكوبرا" بعد ظهورها في منطقة سكنية.

 

يبلغ طول أفعى ملك الكوبرا الظاهرة في مقطع الفيديو حوالي 15 قدمًا، وقد حاول الرجلان اصطيادها ولكن بدا الأمر خطيرا.

 

وظهر صائدو الثعابين في مقطع فيديو مدته 2.23 دقيقة وهم يحاولون إنقاذ الأفعى بعد ظهورها في منطقة سكنية، فيما لم يحدد المكان بالضبط.

 

حاولت الأفعى مهاجمة صائدي الثعابين بشكل متكرر لإبعادهم عنها، ومع ذلك تمكن أحد أعضاء خط مساعدة الثعابين من القبض عليها وإنقاذها.
 

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