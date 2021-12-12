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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف مفاجأة بشأن سعر تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra

تسريب سعر تابلت
تسريب سعر تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra

كشفت تسريبات سعر جهاز تابلت Galaxy Tab S8 Ultra الرائد، والقادم من شركة سامسونج الكورية الجنوبية، والمتوقع إطلاقه مطلع العام المقبل 2022 ، في مؤتمر الشركة الذى سيعقد في 11 يناير، حيث يتمتع التابلت بإمكانات جبارة.  

 

وبحسب موقع GSMArena فإن سعر جهاز تابلت Galaxy Tab S8 Ultra يعتبر مفاجأة كبيرة للمستخدمين الذين ينتظرون إطلاقه، حيث سيصدر بسعر باهظ وسيتخطى سعره الألف دولار كما سيتوفر منه أكثر من طراز بإمكانات أعلى ولكن بأسعارة مرتفعة للغاية. 

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وسيبلغ سعر فإن سعر جهاز تابلت Galaxy Tab S8 Ultra حوالي 1178 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 18 ألف و 485 جنيه مصرى، وذلك للنسخة للعادية، أما بالنسبة للنسخة الأعلى إمكانات وهى نموذج Wi-Fi فسيبلغ سعرها 1414 دولار أمريكي أى ما يعادل حوالي 22 ألف و 190  جنيه مصرى.   

 

وسيأتى جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra سيأتى بشاشة كبيرة قياس 14.6 بوصة، من نوع AMOLED مع حواف نحيفة للغاية، وسمك 5.4 مم ، مع القلم الذكي S Pen ، ، وتصميم مميز ولكن مع يفتقر لمقبس سماعة الرأس . 

 

وسيقدم جهاز تابلت سامسونج Galaxy Tab S8 Ultra كاميرا خلفية مزدوجة الأساسية بدقة 13 ميجابكسل مع كاميرا أخرى بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية من المحتمل أن تكون بدقة 8 ميجابكسل، كما سيأتى مع مع مكبرات صوت رباعية بتقنية  Dolby Atmos  .

 

وسيصدر تابلت Galaxy Tab S8 Ultra مع خيارات سعة 8 و 12  جيجابايت رام  من ذاكرة الوصول العشوائي ومساحة تخزين داخلى تتراوح من 128 جيجابايت إلى 512 جيجابايتبالإضافة إلى احتوائه على فتحة microSD تدعم بطاقات تصل إلى 1 تيرابايت، بالإضاف إلى بطارية عملاقة 12000 ألف مللى أمبير . 

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