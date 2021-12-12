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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية اليوم الأحد 12-12-2021

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد"، لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات اليوم الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.


أسعار صرف العملات العربية اليوم:


أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:
الدينار الكويتي للشراء 49.1824 جنيه و51.9987 جنيه للبيع.
وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و4.1959 جنيه للبيع .


أسعار صرف العملات العربية اليوم


سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و4.2854 جنيه للبيع.
وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه 41.7518 جنيه للبيع.
و ‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8842 جنيه للبيع.
وسجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 4.0103 جنيه و4.3224 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الأردني للشراء 21.7524 جنيه و22.2316 جنيه للبيع.
 

اسعار صرف العملات العربية العملات العربية الجنيه البنك الاهلي الريال الريال السعودى الدينار الكويتي

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