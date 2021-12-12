وزير الكهرباء: مؤتمر الطاقة الذرية يعظم دور العلوم النووية وتطبيقها في بناء الاقتصاد العربي

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنه لمن دواعى سرورى بصفتي الشخصية وممثلا عن جمهورية مصر العربية أن أرحب بضيوف مصر وأن أشاركم فى المؤتمر العربى الخامس عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية).

وأود أن أشكر اللجنة المنظمة علي اختيارها الموفق لمدينة اسوان لهذا المناسبة الجليلة لما تمثله أسوان من طبيعة ساحر تتمثل فيها روح وأصالة التاريخ المصري العريق ومقصد ينشده كل منشدي المعرفة والجمال والحضارة في العالم أجمع.

وتابع شاكر أن هذا المؤتمر هو تجمع عربي دوري تراكمي ضمن سلسلة المؤتمرات العلمية التي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية، ليرصد انتاج الفكر والابداع والابتكار في مجالات البحث والتطبيق علي المستوي المحلي والعربي والدولي للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وتطويعها لخدمة التنمية في العالم العربي.

بالإضافة إلي تعظيم دور العلوم النووية وتطبيقها في بناء الاقتصاد العربي ودعم الخدمات المجتمعية بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا الشأن، بما يتوافق مع الاستراتيجية العربية التي شملتها قرارات مجلس الجامعة العربية .

ومن هذا المنطلق حرص القطاع النووي المصري على تعظيم مساهمته فى أولويات التنمية الوطنية طبقاً لما جاء في رؤية مصر 2030.

وأود هنا الإشارة إلى بعض الإنجازات التي تحققت في القطاع النووي في مصر ومنها على سبيل المثال:

* تأمين إحتياجات السوق المصري من النظائر الطبية المشعة من خلال وحدة إنتاج النظائر المشعة التابعة لمجمع مفاعل مصر البحثي الثاني مثل اليود السائل المشع بنسبة تزيد عن 97% ومولدات التكنيسيوم بنسبة تزيد عن 65 % . علماً انه تم تأمين كافة إحتياجات السوق المصري من النظائر الطبية المشار إليها طوال فترة تعليق حركات الملاحة الجوية والبحرية بسبب جائحة كوفيد 19.

* تشغيل وتطوير المعجل الإلكتروني بعد رفع قدرته من 1.5 مليون إلكترون فولت إلى 3 مليون إلكترون فولت وذلك لتحسين خواص الكابلات الكهربائية وإنتاج الأنابيب الإنكماشية مما يرتقي بالصناعة الوطنية بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المعالجات الإشعاعية للمواد الغذائية وتعقيم بعض المستلزمات الطبيية تدشين إنشاء وحدة منتجات اليورانيوم بهيئة الطاقة الذرية تمهيداً لتوطين كافة مراحل دورة الوقود النووي بعد تخصيبها في أحد الدول الأجنبية صاحبة السبق في هذا المجال.

وتؤكد مصر بهذه المناسبة ترحيبها وسعيها الدؤوب المخلص للتعاون مع اشقائها العرب لتوسيع مجالات التعاون وزيادة مساحة العمل العربي المشترك في هذا المجال ودعمه بكافة امكانتها وقدراتها ، لما في ذلك من نفع متبادل وتراكمي لهذا القطاع الحيوي ، سواء في مجال تبادل المعرفة وتنظيم الدورات وورش العمل ، او المجال التطبيقي للمشروعات النووية المشتركة وتجاوز العقبات خاصة مع مشكلات الوباء العالمي (كوفيد-19) والتي تحول دون سلاسة التجمعات والاتصال المباشر للأفراد.

ولا بد ننوه في هذا المجال للدور الفعال للوكالة الدولية للطاقة الذرية لدعم القدرات البشرية والتكنولوجيا التطبيقية والمشروعات المشتركة في المجالات ذات العلاقة .

كذلك التعاون مع الهيئات العلمية الدولية والمؤسسات المتميزة في هذا المجال لتبادل المعارف واستقدام الخبرات والتكنولوجيا المتطورة ، كذلك النهج الجديد لمصر لإعادة صياغة تنظيم القطاع ومؤسساته لتجاوز العقبات وتبسيط الإجراءات للأبداع والانجاز.

و في النهاية أتقدم بخالص الشكر إلي هيئة الطاقة الذرية المصرية علي الجهد المبذول لإخراج هذا المؤتمر العربي العلمي الهام في هذه الصورة المشرفة.