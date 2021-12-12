عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تكشف أحدث إحصائية لإصابات كورونا

كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات

 

سجلت الإمارات اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"،  أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، أعلنت الوزارة عن إجراء 278,933 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وقالت الصحة الإماراتية إنه تم  الكشف عن 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742,802 حالة.‌‎

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,151 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 75 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737,896 حالة. 

وكانت الإمارات قد أعلنت عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون من فيروس كورونا، لسيدة إفريقية قادمة من بلد إفريقي مرورا بدولة عربية.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن المصابة التي تم رصدها حاصلة على جرعتي لقاح كورونا حسب البروتوكول الوطني المعتمد.

وأشارت أنه تم عزلها ومتابعة حالتها حيث لم تظهر عليها أية أعراض كما تم عزل المخالطين لها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة.

وأكدت جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف المتحورات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية من خلال التقصي وإجراءات الفحوصات اللازمة.

اخبار العالم اخبار العالم اليوم اخبار العالم الآن إصابات كورونا في الإمارات كورونا الإمارات

ترشيحاتنا

هل يوجد سحر يفرق بين المرء وزوجته ويسبب أمراضا نفسية؟.. على جمعة يوضح

تقرير صادم.. بريطانيا تتوقع سيناريو مخيف بسبب متحور أميكرون

بدلا من الكاميرون .. قطر تكشف حقيقة استضافة أمم إفريقيا

أمين جامعة الدول العربية: حصتنا من المياه لن تقل مهما حدث

السيسي: الإرهاب يفتت المجتمعات ويربك خطى الدول الأفريقية تجاه تحقيق التنمية

انهيار ابن محمد عبد الحليم أثناء تشييع جثمان والده إلى مثواه الأخير.. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

قدم 324 عملا.. نجوم الفن يغيبون عن تشييع جنازة الراحل محمد عبد الحليم

الكاف يتبرأ من ورطة الأهلي فى كأس العالم للأندية

انهيار مبان وفقدان العشرات.. شاهد| انفجار خط أنابيب غاز في إيطاليا

عز الدخيلة تستحوذ على حصة أبو هشيمة في حديد المصريين مقابل 2.6 مليار جنيه

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

تصل 12 درجة.. "الأرصاد" تحذر من طقس الأيام المقبلة

3 آيات قرآنية لها تأثير عجيب على أبنائك.. احرص على ترديدها يوميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قدم أغنية جديدة.. صابر الرباعي يحيي حفلا ضخما في العاصمة الإدارية

بعد سقوطها بسيارتها.. لحظة انتشال امرأة على حافة شلالات نياجارا|فيديو

توصيلة سريعة.. شاهد| سائق يقود القطار لشراء "زبادي"

«صدى البلد» يرافق ميساء مغربي في جلسة تصوير خاصة بجدة

فيديو

محامية فاتن موسى تهاجم مصطفى فهمي في بيان جديد.. ما القصة؟

البلكونة لها قدسيتها.. رأي الشيخ خالد الجندي في واقعة الفتاة الأوكرانية

فيديوجراف| لحظات إيمانية .. مشاهير في الحرم منهم ليلى علوي

قبل الواقعة بدقائق .. صديق ضحايا حادث دهس الشيخ زايد يروى تفاصيل جديدة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

اﻟﻤﺰﻳﺪ