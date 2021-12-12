الإمارات تكشف أحدث إحصائية لإصابات كورونا

سجلت الإمارات اليوم، الأحد، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، أعلنت الوزارة عن إجراء 278,933 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وقالت الصحة الإماراتية إنه تم الكشف عن 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 742,802 حالة.‌‎

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,151 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 75 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 737,896 حالة.

وكانت الإمارات قد أعلنت عن تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون من فيروس كورونا، لسيدة إفريقية قادمة من بلد إفريقي مرورا بدولة عربية.

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن المصابة التي تم رصدها حاصلة على جرعتي لقاح كورونا حسب البروتوكول الوطني المعتمد.

وأشارت أنه تم عزلها ومتابعة حالتها حيث لم تظهر عليها أية أعراض كما تم عزل المخالطين لها واتخاذ كافة الإجراءات الصحية اللازمة.

وأكدت جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع مختلف المتحورات من خلال اتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية من خلال التقصي وإجراءات الفحوصات اللازمة.