"رحلة نجاح أبحاث الملاريا" ندوة بكلية علوم جامعة حلوان

نظم برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان، ندوة بعنوان ( رحلة نجاح – ابحاث الملاريا ) ألقاها الدكتور محمد دخيل الدكتور بقسم علم الحيوان والحشرات وذلك تحت إشراف الدكتور منار فوده منسق البرنامج، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، تحت إشراف الدكتور عماد أبوالدهب عميد الكلية رئيس مجلس إدارة برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية والدكتور مني عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

ويأتي ذلك ايمانا من جامعة حلوان لأهمية الدعم النفسي والتفاؤل والتشجيع ورغبة من كلية العلوم بالجامعة في تقديم الدعم قبل الامتحانات وإعطاء الطلاب الثقة بالنفس ولبناء أفكاراً إيجابية للنجاح.



وتضمنت الندوة، مناقشة عدة محاور منها التاريخ المرضي للملاريا ورحلة الوصول إلي علاج للملاريا وأيضا تحويل الأفكار إلى اختراعات وابتكارات وتشجيع الطلبة لبناء أفكاراً إيجابية تزيد الثقة في النفس وأن يعرف كل طالب إنه يمتلك القدرات العقلية التي تساعده علي النجاح، وأن تعديل الأفكار الخاطئة وتبَنّي أفكاراً صحية واقعية وعملية لها أثر إيجابي في الأداء بشكل عام.