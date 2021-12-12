السعودية تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550240 حالة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الوزارة إنه تم تسجيل 68 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 539477 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8853 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة السعودية أن عدد الحالات الحرجة 29 حالة.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية بأنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

وقال المصدر إنه تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

وشدد على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت عن تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنجولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر والمغادرة إليها، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا.