تبحث الكثير من النساء عن طرق الحفاظ على بشرة الرضيع أثناء تقلبات الطقس خاصة خلال تغير الفصول وفصل الشتاء.

يجب عل كل الأمهات معرفة طرق الحفاظ على بشرة الرضيع أثناء تقلبات الطقس حتى لا يصابوا بأى مشكلات صحية أو جلدية.

تريد الكثير من الأمهات تعلم أساسيات الحفاظ على بشرة الرضيع أثناء تقلبات الطقس، خاصة مع ازدياد الهواء البارد والجاف في الشتاء مع رطوبة أقل، وهذا هو السبب في أن الكثير من الناس يلاحظون أن بشرتهن تبدو أكثر جفافاً في هذا الوقت من العام.

طرق الحفاظ على بشرة الرضيع أثناء تقلبات الطقس وفقا لما جاء فى موقع “ WEBMD”

يمكن أن يكون لدى الأطفال بشرة أكثر رقة وحساسية من البالغين وقد يجعلهم ذلك أكثر عرضة لفقدان الرطوبة ، مما يعني أن بشرتهم يمكن أن تجف بسرعة.

فيما يلي بعض المشاكل الجلدية التي قد تلاحظها على طفلك في الطقس البارد وتقلبات الجو.

تشقق الشفاه

استخدمي بلسم شفاه لطيف مصنوع من مكونات آمنة لطفلك وإذا كنت ترضعين مولودًا جديدًا بشفتين متشققتين، فيمكنك وضع بعض حليب الثدي، واللانولين آمن أيضًا .

الخدود الحمراء

يمكن أن تتهيج خدود الأطفال الجميلة بسهولة عند تعرضها للهواء البارد، يمكن أن يساعد الترطيب قبل وبعد الخروج وإذا كنت بالخارج كثيرًا ، ففكري في الحصول على غطاء عربة أطفال بلاستيكي وسيؤوي هذا طفلك في الأيام العاصفة حقًا.

جلد جاف وحكة

يمكن أن يتسبب الهواء الشتوي الجاف في فقدان بشرة الطفل الرطوبة وجفافها والجلد الجاف مما يسبب حكة في جميع أنحاء الجسم وقد تظهر هذه البقع حمراء ومتهيجة.

إذا كان طفلك يعاني بالفعل من بشرة جافة أو من حالة جلدية مثل الإكزيما، فستحتاجين إلى مزيد من العناية لحمايته في الطقس البارد و لا تتردد في طلب المشورة من طبيب طفلك حسب الحاجة.

ما هي المنتجات التي يجب استخدامها أو تجنبها

هناك العديد من منتجات العناية ببشرة الأطفال المختلفة المتاحة، ويمكن فهم ذلك إذا شعرت بالإرهاق عند محاولة اختيار المنتج المناسب، فيما يلي بعض النصائح حول اختيار المنتجات للطفل.

منتجات الحمام

لتقليل تأثير جفاف وقت الاستحمام خلال فصل الشتاء ، تجنب الصابون ومنتجات الاستحمام الأخرى التي تحتوي على:

العطور

المنظفات

مزيلات العرق

ويساعد أيضًا استخدام منظف خالٍ من الصابون وتميل هذه إلى أن تكون أقل تجفيفًا من المنتجات القائمة على الصابون.

كريم واقي من الشمس

يعتقد الكثير من الناس أن الواقي من الشمس ضروري فقط في الصيف وعلى الرغم من أن شمس الشتاء ليست قوية ، إلا أن الثلج على الأرض يمكن أن يعكس الأشعة فوق البنفسجية ويسبب حروق الشمس.

يجب ألا يستخدم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أشهر واقيًا من الشمس على بشرتهم أما بالنسبة لهذه الفئة العمرية، حدد الوقت الذي تقضيه في الشمس عندما تكون مستويات الأشعة فوق البنفسجية أعلى أو استخدم غطاءً للأشعة فوق البنفسجية على عربة الأطفال أو مقعد السيارة.

بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 6 أشهر ، يفضل استخدام واقي من الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى ، لكن الوقت الذي يقضونه في الشمس لا يزال محدودًا.

العلاجات

هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تساعد في حماية بشرة طفلك أو تخفيف جفافها وحكة الجلد خلال فصل الشتاء ، بما في ذلك:

استخدمي فقط المنتجات الخالية من الرائحة: من الأفضل تجنب أي شيء يمكن أن يهيج بشرة الطفل أو يزيد من سوء حالة البشرة الجافة. اختر المستحضرات الخالية من العطور والصابون ومنظفات الغسيل.

ارتداء ملابس أنيقة في الهواء الطلق. إذا أصبح طفلك دافئًا جدًا وبدأ في التعرق ، فقد يؤدي ذلك إلى تهيج جلده. يمكن أن تكون الطبقات مفيدة إذا كنت غير متأكد من ظروف الطقس.

تدليك للبشرة

يعتبر تدليك الطفل طريقة رائعة للتواصل مع طفلك من خلال اللمس.

حافظ على لمستك لطيفة ولكن ثابتة. لطفل دغدغة ، اللمسة الخفيفة لن تكون مريحة على الإطلاق. يمكن أن توفر أطراف الأصابع أو بطانات إبهامك ضغطًا كافيًا للتدليك.

اختاري جزءًا من الجسم لتبدأ به واستخدم مرطبًا خالٍ من المواد الحافظة والعطور وافركيه برفق بحركة دائرية أثناء التحدث مع طفلك عما تفعلينه.