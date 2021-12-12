عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قتلى وجرحى.. اشتباكات دامية خلال جنازة عضو بـ "حماس" في لبنان

قتلى في اشتباكات
قتلى في اشتباكات بجنازة عنصر من "حماس" في مخيم برج الشمالي

قال مصدر طبي في لبنان، الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما جراء اندلاع خلافات أثناء تشييع جنازة حمزة إبراهيم شاهين العضو بحركة حماس، والذي قضى في الانفجار الذي وقع مساء الجمعة بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

 

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر الطبي قوله، إن أشخاصا آخرين أصيبوا بجروح جراء إطلاق نار خلال تشييع عنصر من حركة "حماس" قتل في انفجار مستودع في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

 

وقال أحد سكان المخيم، إن الخلافات وقعت بين أنصار حركتي فتح وحماس، فيما تشير معلومات أخرى إلى إطلاق نار من مكان بعيد أدت إلى حدوث حالة فوضى وبلبلة.

فيما أشارت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إلى "مقتل شخصين وإصابة حوالى سبعة آخرين، خلال تشييع المهندس إبراهيم شاهين الذي قتل بانفجار مخيم برج الشمالي منذ يومين، وذلك إثر إشكال حصل أثناء التشييع الذي أقامته حركة حماس داخل المخيم، في حضور قيادات من حماس وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية".
 

القصة الكاملة لحادث انفجار مخيم البرج الشمالي في لبنان.. حماس تكشف الأمر

أزمة جديدة.. البحرين تقدم مذكرة احتجاج لـ لبنان بسبب مؤتمر لعناصر معادية


بينما أفادت قناة "الميادين" بارتفاع عدد الضحايا إلى 3، وسقوط عدد من الجرحى في إشكال خلال تشييع جنازة عنصر من حركة "حماس" في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين.

 

ووقع انفجار مخيم برج الشمالي يوم الجمعة، بعد اندلاع حريق في مخزن أسلحة تابع لأحد الفصائل الفلسطينية، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

 

من جانبها، قالت حركة حماس، في وقت سابق، إن سبب انفجار مخيم برج الشمالي "ماساً كهربائياً ضرب مخزنا يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظفات والمطهرات والمواد الأولية المخصصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة".

لبنان حماس مخيم برج الشمالي البرج الشمالي جنازة حركة فتح حركة حماس جنازة حمزة شاهين

موضوعات متعلقة

أزمة جديدة.. البحرين تقدم مذكرة احتجاج لـ لبنان بسبب مؤتمر لعناصر معادية

لبنان.. البطريرك الراعي يعلن رفضه لتعطيل انعقاد مجلس الوزراء خلافًا للدستور

ترشيحاتنا

«الصحة العالمية» تشكر الفرعون.. ماذا قال محمد صلاح عن لقاح كورونا؟

وجه جديد في جهاز الزمالك بفرمان من إسماعيل يوسف

أخبار التكنولوجيا| ثغرة أمنية خطيرة قادرة على اختراق ملايين الأجهزة عبر الإنترنت.. وتيليجرام يعزز ميزاته لتحدي واتساب

قبل انطلاق الفورمولا1.. حلبة مرسى ياس تحقق أعلى مستويات الاعتماد البيئي

غدرت بي..طليقة ماجد المصري تكشف تفاصيل تعرضها للسرقة من زوجة البواب

الاتحاد الدولي للتأريخ: موسيماني أفضل مدرب للأندية في أفريقيا عام 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هنا شيحة تكشف تفاصيل تعرضها للاغتصاب الزوجي في "النهاردة يوم جميل".. فيديو

أول تعليق من الدكتور أحمد كريمة على واقعة حلق شعر الفنانة شيرين

حظر الأفراح وتقديم الشيشة بسبب كورونا.. وعقوبات رادعة للمخالفين

النائب العام يأمر بإحالة 23 متهمًا في قضية تهريب آثار للجنايات

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

مرض وعنوسة وعدم إنجاب.. تفاصيل العثور على أعمال سفلية وسحر وطلاسم بمقابر القليوبية

انهيار مبان وفقدان العشرات.. شاهد| انفجار خط أنابيب غاز في إيطاليا

موجة أمطار جديدة ونشاط رياح.. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد حلاقة شعرها زيرو.. كيف قيم الطب النفسي حالة شيرين عبد الوهاب؟

مقابل مليار جنيه.. شاهد.. ملياردير ياباني يحلق في الفضاء كالريشة|صور

نوستالجيا| ثعابين راقصة وحيل تسحر أعين الناس.. أسرار جراب «الحاوي» زمان

قدم أغنية جديدة.. صابر الرباعي يحيي حفلا ضخما في العاصمة الإدارية

فيديو

طليقة مصطفى فهمي تهاجمه من جديد.. وشيرين تثير الجدل بعد ظهورها الأول مع شخص غير معروف.. فيديو

شافوا الموت.. نجوم ضحايا الأخطاء الطبية

الأرصاد الجوية: الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة

مكوجي وحلاق وصبي نجار.. مهن النجوم قبل الشهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ