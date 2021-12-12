قتلى وجرحى.. اشتباكات دامية خلال جنازة عضو بـ "حماس" في لبنان

قال مصدر طبي في لبنان، الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما جراء اندلاع خلافات أثناء تشييع جنازة حمزة إبراهيم شاهين العضو بحركة حماس، والذي قضى في الانفجار الذي وقع مساء الجمعة بمخيم برج الشمالي للاجئين الفلسطينيين جنوبي لبنان.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر الطبي قوله، إن أشخاصا آخرين أصيبوا بجروح جراء إطلاق نار خلال تشييع عنصر من حركة "حماس" قتل في انفجار مستودع في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان.

وقال أحد سكان المخيم، إن الخلافات وقعت بين أنصار حركتي فتح وحماس، فيما تشير معلومات أخرى إلى إطلاق نار من مكان بعيد أدت إلى حدوث حالة فوضى وبلبلة.

#فيديو للحظة إطلاق النار على جنازة تشييع الشهيد حمزة شاهين في البرج الشمالي بلبنان ما أدى لسقوط ضحايا pic.twitter.com/ibaNH8okqv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 12, 2021

فيما أشارت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية إلى "مقتل شخصين وإصابة حوالى سبعة آخرين، خلال تشييع المهندس إبراهيم شاهين الذي قتل بانفجار مخيم برج الشمالي منذ يومين، وذلك إثر إشكال حصل أثناء التشييع الذي أقامته حركة حماس داخل المخيم، في حضور قيادات من حماس وتنظيمات إسلامية فلسطينية ولبنانية".





بينما أفادت قناة "الميادين" بارتفاع عدد الضحايا إلى 3، وسقوط عدد من الجرحى في إشكال خلال تشييع جنازة عنصر من حركة "حماس" في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينيين.

ووقع انفجار مخيم برج الشمالي يوم الجمعة، بعد اندلاع حريق في مخزن أسلحة تابع لأحد الفصائل الفلسطينية، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

من جانبها، قالت حركة حماس، في وقت سابق، إن سبب انفجار مخيم برج الشمالي "ماساً كهربائياً ضرب مخزنا يحوي كمية من أسطوانات الأكسجين والغاز المخصصة لمرضى كورونا، وكمية من المنظفات والمطهرات والمواد الأولية المخصصة لمكافحة وباء كورونا، والتي كانت مخصصة للتوزيع ضمن الجهود الإغاثية، وقد ألحقت النيران الضرر ببعض الممتلكات، وكانت الخسائر محدودة".