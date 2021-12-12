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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصناعات الغذائية: صادراتنا اقتربت من 4 مليارات دولار خلال عام كورونا

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

أكد المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن عمليات الرقابة على سلامة الغذاء الهدف منها هو حماية المواطن المصري ، والحفاظ على سمعة المنتجات والصادرات المصرية.

تابع المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية: أن تصدير منتجات دون المستوى تسبب العديد من المشكلات يدفع ثمنها الصادرات.
 

وأوضح المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية فى مؤتمر صحفى على هامش معرض فود آفريكا أن صادرات مصر من الصناعات الغذائية اقتربت من 4 مليارات دولار في ظل ظروف جائحة كورونا والتى أدت الى تعطيل سلاسل الإنتاج، وارتفاع أسعار الشحن ، مشيرا الى أن المجلس يسعى الى زيادة الصادرات لتتجاوز 10 مليارات دولار في إطار خطة الدولة لزيادة الصادرات لتبلغ 100 مليار دولار. 
 

وأضاف المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المجلس قام بوضع كافة المشكلات التى يواجهها القطاع أمام وزيرة التجارة والصناعه نيفين جامع على رأسها ملف المساندة التصديرية، مشيرا الى أن القطاع اخذ دفعة معنوية كبيرة من مجلس الوزراء وذلك من خلال صرف مستحقات المصدريين والتى حلت مشكلات سيولة للشركات ، كما ساعدت الشركات على ضخ استثمارات جديدة.


وأكد أن إستراتيجية المجلس تولي أهمية قصوى لزيادة قاعدة المصدرين مع التركيز على دعم صغار المصدرين، لافتا الى أن المجلس فى هذا الاطار عقد العديد من الدورات التدريبية لتأهيل صغار المصدرين وتشجيعهم على الاشتراك فى المعارض وفتح اسواقا لمنتجاتها، وذلك بالتعاون مع الجهات والمنظمات الحكومية على راسها هيئة سلامة الغذاء ، ومكاتب التمثيل التجارى.

 

ولفت المهندس هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية الى ان المجلس عمل على التوسع في البعثات التجارية للأسواق المستهدفة، مضيفا أن المجلس يعمل على كشف دوري للمصانع للتأكد من نظم سلامة الغذاء للحفاظ على سمعة الصادرات الغذائية.

 

الصناعات الغذائية الصادرات المصرية سلامة الغذاء التمثيل التجارى المصانع

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