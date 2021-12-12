يوتيوبر يكتشف سيارة غارقة من 21 عاما وداخلها رفات بشرية.. فيديو

اكتشف “يوتيوبر” أمريكي، سيارة تحتوي على رفات بشرية لمراهقين من ولاية تينيسي فقدوا قبل 21 عامًا.

وحسب صحيفة “ديلي ميل"، عثر جيريمي بو سايدز ، 42 عامًا ، وفريقه على سيارة بونتياك جراند آم سوداء خلال مهمة غوص في سبارتا ، تينيسي ، في أواخر نوفمبر ، مع اكتشاف بقايا بشرية لم يتم التعرف عليها بداخلها.

سيارة غارقة

اختفى ، جيريمي بكتل ، 17 عامًا ، وإيرين فوستر ، 18 عامًا ، دون أن يتركا أثرا في بلدة سبارتا الصغيرة في عام 2000.

وتعد السيارة المكتشفة حديثًا - والتي ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنها تخص الشابة المختفية إيرين فوستر ، حيث استعادها سايدز وفريقه بعد غرقها في نهر كالفكيلر.

واوضحت الصحيفة أن لوحة الترخيص المعثور عليها تطابق لوحة سيارة الشبان المفقودان ، وذلك وفقًا لما ذكره مأمور مقاطعة وايت والتايمز.

وأوضحت الصحيفة أن اليوتيوبر وفريقه قاموا برحلة إلى البلدة الصغيرة الشهر الماضي للبحث عن فوستر بونتياك جراند آم.

سيارة غارقة

وقال اليوتيوبر إنه بحث وفريقه في المياه ووجدوا السيارة باستخدام سونار المسح الجانبي ، قبل أن يرسلوا غواصين لسحبها من الماء.

وأظهر مقطع فيديو سيارة بونتياك الصدئة يتم سحبها من النهر بينما لا تزال سليمة في الغالب، وبعد ذلك سلم اليوتويبر السيارة والرفات للشرطة.