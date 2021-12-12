البورصات العربية.. ارتفاع القيمة السوقية لـ دبي وأبوظبي بشكل تاريخي.. سوق مصر يربح.. وتراجع مؤشرات الكويت

البورصات العربية:

- القيمة السوقية لسوقي دبي وأبوظبي تتجاوز 2.1 تريليون درهم للمرة الأولى تاريخيا

- المؤشر الأول الكويتي يتراجع للجلسة الثالثة على التوالي

- المؤشر الثلاثيني المصري يغلق فوق مستويات 11700 نقطة للمرة الأولى في 21 شهرا

أنهت أسواق الخليج تعاملات الأحد الموافق 12 ديسمبر 2021، على تفاوت في وقت ارتفعت فيه أسواق مصر والإمارات بشكل كبير، وتراجعت فيه سوق الكويت، وخلال السطور التالية نسرد بشكل مفصل إغلاق البورصات العربية الكبرى.

سوق دبي المالي

صعد المؤشر العام بنسبة 0.16% في أولى أيام الأسبوع مرتفعا للجلسة الثامنة على التوالي ليسجل أطول سلسلة ارتفاعات يومية له في نحو شهرين ، وجاء الدعم للمؤشر من القيادي سهم بنك دبي الإسلامي الذي ارتفع بنحو 0.6% محققا أعلى إغلاق له في أكثر من أسبوعين.

كما تألق سهم gfh بسوق دبي في جلسة الأحد مع ارتفاعه بأكثر من 4% الى أعلى مستوياته في شهر بعد إعلان المجموعة عن توقيعها عقد شراكة مع "وفرة"الدولية للاستثمار وذلك للاستحواذ على محفظة أصول لوجستية في أمريكا.

سوق أبوظبي المالي

صعد المؤشر العام بنسبة 1% مرتفعا في أول أيام الأسبوع بعد 3 جلسات متتالية من التراجع وجني الأرباح.

واخترقت مستويات القيمة السوقية للأسهم المدرجة حاجز 1.7 تريليون درهم لتصل القيمة السوقية الإجمالية لسوقي دبي وأبوظبي الى أكثر من 2.1 تريليون درهم للمرة الأولى بالتاريخ .

بورصة قطر

واصل المؤشر العام تحركات العرضية ضمن النطاقات الضيقة ليغلق مرتفعا بنسبة ضئيلة عند مستويات 11623 نقطة.

كما تراجعت السيولة بنسبة 50% لتصل الى 192 مليون ريال في جلسة الأحد مقارنة مع 389 مليون في جلسة الخميس الذي سبقه ، وعادة ما تكون السيولة في جلسات الآحاد أقل من الأيام السابقة بسبب ضعف الاستثمار الأجنبي في بداية الأسبوع .

بورصة الكويت

تماسك المؤشر الأول فوق مستويات 7600 نقطة رغم تراجعه بنسبة 0.2% في أولى جلسات الأسبوع منخفضا للجلسة الثالثة على التوالي.

وبلغت السيولة بالسوق الأول نحو 23 مليون دينار أي نحو 45% من إجمالي قيم التداول في بورصة الكويت في جلسة الأحد .

السوق السعودي

ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.3% ليغلق عند مستويات 10969 نقطة ، وشهد السوق تفعيل جلسة جديدة قبل مزاد الافتتاح خاصة للصفقات المتفاوض عليها فقط لأسهم شركة الاتصالات السعودية لتتجاوز قيم التداول على سهم STC مستويات 12 مليار ريال.

وارتفع الضيف الجديد للسوق الرئيسية سهم مجموعة تداول في ثالث جلساته بنحو 0.8% ليغلق عند مستويات الـ 127 ريال.

بورصة مصر

قفز المؤشر الثلاثيني بنسبة 1.5% محققا أعلى ارتفاع بوتيرة يومية في شهر ديسمبر الحالي ليغلق فوق مستويات 11700 نقطة للمرة الأولى له في نحو 21 شهرا.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من السهم الأكبر وزنا البنك التجاري الدولي والذي صعد بنسبة 2.7% الى أعلى مستوى في شهر .