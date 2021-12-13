إنتر يخطف صدارة الكالشيو برباعية في شباك كالياري

حقق فريق إنتر فوزا هاما على حساب نظيره كالياري بأربعة أهداف دون رد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي، على أرضية ملعب " سان سيرو ".



وسجل لاوتارو مارتينيز هدف التقدم في الدقيقة 29 لصالح إنتر، في حين أضاف أليكسيس سانشيز الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 66 سجل إنتر هدف ثالث عن طريق نجمه التركي هاكن كالهانغولو، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 66 سجل إنتر هدف ثالث عن طريق نجمه التركي هاكن كالهانغولو، ثم أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الرابع في الدقيقة 68

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد كالياري عند عشر نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.