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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص وحدة صحة الأسرة بالأحياء مقرًا لتلقي تطعيم "كورونا" بدلًا من حميات الغردقة

تطعيم كورونا
تطعيم "كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، تخصيص وحدة صحة الأسرة بمنطقة الأحياء بالغردقة، لتكون مقرا لتطعيم  من يتلقى رسائل تطعيم لقاح كورونا على مستشفى حميات الغردقة، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق 13 / 12 / 2021  نظرا لأعمال التطوير الجارية بمستشفى حميات الغردقة.

 

وأشارت مديرية الصحة إلى أن مواعيد العمل بمركز صحة أسرة الأحياء يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية.

 

وفى سياق اخر كشفت جداول التشغيل الخاصة بحركة وصول الرحلات السياحية القادمة من المطارات الروسية لمطار الغردقة الدولي، امس الاحد عن وصول ١٨رحلة منتظمة وشارتر من روسيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين قبل دخولهم.

 

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى، 8 رحلات  طيران، تقل علي متنها قرابة 1000 سائح من جنسيات مختلفة، ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.

 

وكشفت جداول رحلات الوصول اليوم أن من بين وصول اليوم رحلة واحدة داخلية و7 رحلات دولية، بينهم رحلتين من إيطاليا ورحلتين من المانيا ورحلتين من أوكرانيا ورحلة من ملادوفا.

 

وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وبداية من امس الاول السبت وصول 68 رحلة طيران أسبوعية، بينها 9 رحلات أوروبية، و3 رحلات داخلية.

 

وكشفت جداول الطيران خلال الأسبوع، أن من بين رحلات الوصول رحلتين من هولندا و4 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من التشيك، و13 رحلة بولندي، و24 أوكرانيا، و2 سويسرا. كذلك تصل خلال الاسبوع الجارى 3 رحلات داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من بيلا روسيا، حيث تشهد الفنادق السياحية بمرسى علم حالة من الانتعاشه السياحية بأغلب الفنادق المختلفة .

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