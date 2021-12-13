شاهد .. الهدف الاول لـ ابن مصطفى محمد | فيديو

نشر مصطفى محمد لاعب نادى جالاتا سراي التركي، فيديو له مع ابنة ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلق مصطفى محمد قائلا “ عدي الهدف الأول ”.

ويذكر ان أعلن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي، قراره النهائي، بشأن تفعيل بند شراء مصطفى محمد مهاجم الفريق، المعار من نادي الزمالك.

وقال فاتح تريم في تصريحات صحفية، أمس الخميس، عقب مواجهة جالاتا سراي ونابولي في الدوري الأوروبي:" تحدثت مع رئيس النادي في هذا الأمر، وسيتم تفعيل بند شراء مصطفى محمد".

وانضم مصطفى محمد إلى جالاتا سراي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الزمالك لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء، مقابل 4 ملايين دولار.

ويحق لـ جالاتا سراي، تفعيل بند شراء مصطفى محمد من الزمالك، قبل نهاية العام الجاري.