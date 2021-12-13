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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي من الإمارات: اتفاقية إبراهيم للسلام أسست بنية جديدة للعلاقات في المنطقة

رئيس وزراء إسرائيل
رئيس وزراء إسرائيل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، أن اتفاقية إبراهيم للسلام أسست بنية جديدة وعميقة وراسخة للعلاقات في المنطقة.

وقال نفتالي: "إن قيم التسامح والسلام والحوار مشتركة مع الإمارات ولذلك نشأت الصداقة التي تجمعنا وتطورت بسرعة".

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للمرة الأولى.. رئيس الوزراء الإسرائيلي يهبط على أرض الإمارات

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رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل الإمارات في أول زيارة رسمية

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى أبوظبي، مساء أمس الأحد، في أول زيارة من نوعها منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، العام الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث إسرائيلي، قوله، إن بينيت يصل إلى أبوظبي في أول زيارة إلى دولة الإمارات يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي.

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه من المتوقع أن يلتقي بينيت ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين.

وتابعت الصحيفة "سيناقش الزعيمان تعميق العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والإقليمية التي ستسهم في الازدهار والرفاهية وتعزيز الاستقرار بين الدولتين".

وقبل إقلاع طائرته من تل أبيب، أكد بينيت إنه سيجتمع مع ولي عهد أبو ظبي اليوم الاثنين لبحث سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

 

رئيس الوزراء الإسرائيلي دولة الامارات القضايا الاقتصادية إسرائيل الامارات

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