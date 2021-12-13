رئيس الوزراء الإسرائيلي من الإمارات: اتفاقية إبراهيم للسلام أسست بنية جديدة للعلاقات في المنطقة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، أن اتفاقية إبراهيم للسلام أسست بنية جديدة وعميقة وراسخة للعلاقات في المنطقة.

وقال نفتالي: "إن قيم التسامح والسلام والحوار مشتركة مع الإمارات ولذلك نشأت الصداقة التي تجمعنا وتطورت بسرعة".

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى أبوظبي، مساء أمس الأحد، في أول زيارة من نوعها منذ إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، العام الماضي.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث إسرائيلي، قوله، إن بينيت يصل إلى أبوظبي في أول زيارة إلى دولة الإمارات يقوم بها رئيس وزراء إسرائيلي.

فيما قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه من المتوقع أن يلتقي بينيت ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اليوم الاثنين.

وتابعت الصحيفة "سيناقش الزعيمان تعميق العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، مع التركيز على القضايا الاقتصادية والإقليمية التي ستسهم في الازدهار والرفاهية وتعزيز الاستقرار بين الدولتين".

وقبل إقلاع طائرته من تل أبيب، أكد بينيت إنه سيجتمع مع ولي عهد أبو ظبي اليوم الاثنين لبحث سبل دعم التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.