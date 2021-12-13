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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رغم إيقافهما.. حمو بيكا وحسن شاكوش يطرحان "دايما حسدنا"

صدى البلد

كشف مغنى المهرجانات حمو بيكا  عن طرح مهرجان “دايما حسدنا” بالتعاون مع حسن شاكوش من خلال فيديو عبر حسابه بالفيسبوك. 

وعلق حمو بيكا على الفيديو :"  أنتظروا انهاردة ديما حسدنا ". 


مرة أخرى يخرج حمو بيكا مودى المهرجانات فى تصريحات يتحدى فيها نقابة الموسيقيين، مؤكداً أنه سوف يغنى فى مصر.

 

وقال حمو بيكا خلال لايف عبر صفحته على مواقع التواصل الإجتماعى ، موجها كلماته لـ هانى شاكر : سيبنا في حالنا بقا، بتقول أغني برا مصر ليه يعني؟، أنا مصري وعشت طول عمري هنا، هنغني في مصر ودي بلدنا.

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حمو بيكا يتحدى قرار الموسيقيين مجددا: هغني في مصر

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حمو بيكا ينشر صورة جديدة له عبر إنستجرام

وأضاف حمو بيكا : دي مجرد موجة وهنرجع تاني، ودي خامس مرة ليا تحصلي مشكلة، أنا سعيت وكملت عشان معايا ربنا واللي معاه ربنا مبيخسرش.

 

وتابع حمو بيكا : إحنا مش بنجبر الناس تسمع مهرجانات، أسمع اللي أنت عايزة، إحنا محدش بيدينا حاجة من جيبه، وأنا ماضي على أفلام بس واقفة بسبب النقابة، أنا لو خدت فرصتي كان زماني في حته تانية.

 

وكان حمو بيكا قد صرح قبل ذلك فى أحد اللقاءات التليفزيونية أن فكرة عدم منحه تصاريح غناء فى مصر ليست المرة الأولى وأنه سيواصل نشاطه الفنى. 

وكان قد علق المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية،  على أزمته مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، وسر قيامه بمنعه من الغناء في مصر .

 

وقال هاني شاكر في حواره في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" حمو بيكا بيطلع ناس تانية تغني معاه ومش بيقف  لوحده على المسرح".

 

وأضاف هاني شاكر :" واضح  إن حمو بيكا لما دخل لجنة النقابة معرفش يقنع اللجنة بأنه يقول نوتة واحدة"، مضيفا:"  لو كان معايا سلطة أمنع حمو بيكا من الغناء في السعودية كنت عملت كده ".

 

وتابع هاني شاكر :" انا بحب اهل السعودية  واحب ان احلى حاجة في مصر هي اللي تكون سفيرة الفن المصري وانا غيور على بلدي ".

 

 

 

 

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