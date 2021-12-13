متى تظهر أعراض تسمم الدم.. لا تتجاهلها

تسمم الدم هو أحد أنواع العدوي التي تحدث للدم، ويمكن أن تؤدي العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية إلى تعفن الدم، وما يسمى بـ الانتان.

الرئتين، مثل الالتهاب الرئوي

الكلى والمثانة وأجزاء أخرى من الجهاز البولي

الجهاز الهضمي

مجرى الدم (تجرثم الدم)

مواقع القسطرة

جروح أو حروق

عوامل الخطر

هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالإنتان، بما في ذلك:

كبار السن

الطفولة

ضعف جهاز المناعة

داء السكري

أمراض الكلى أو الكبد المزمنة

القبول في وحدة العناية المركزة أو الإقامة الطويلة في المستشفى

الأجهزة الغازية ، مثل القسطرة الوريدية أو أنابيب التنفس

الاستخدام السابق للمضادات الحيوية أو الستيرويدات القشرية

مع تفاقم تعفن الدم ، يضعف تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية ، مثل الدماغ والقلب والكليتين. قد يتسبب الإنتان في تخثر دم غير طبيعي ينتج عنه جلطات صغيرة أو انفجار الأوعية الدموية التي تتلف أو تدمر الأنسجة.

يتعافى معظم الناس من تعفن الدم الخفيف ، لكن معدل الوفيات بسبب الصدمة الإنتانية حوالي 40٪. أيضًا ، تعرضك نوبة من تعفن الدم الشديد لخطر أكبر للإصابة بالعدوى في المستقبل.